SON DAKİKA... Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçak kazası sonrası Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti | Video

Olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı" denildi.