SON DAKİKA! Bursa'da eğitim uçağının düşme anları kamerada | Video
Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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