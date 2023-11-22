Son dakika: Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Son dakika... Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla da gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı. Parlak'ın evinde silah bulundu.

Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Parlak'ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi.

Banu Parlak hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Banu Parlak gözaltına alındı. Şahsın Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.