Bursa’yı yıkarak güzelleştireceğiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’yı kuran şehir olan Bursa'da Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin başladığını belirterek, "Bursa'yı yaparak değil yıkarak güzelleştireceğiz" dedi. Başkan Aktaş: Eski Bursa'yı gün yüzüne çıkartacağız

Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı "Osmanlı'yı kuran şehir" olarak anılan Bursa'ya revan olduk. Uygarlıkların beşiği Bursa'ya ulaştığımızda buluşma adresindeyiz... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her zaman ki gibi tebessümle karşılıyor... Hoş, beş... Siyaset... Güncel konular... Gündemin yoğun baskısı... Bursa'yı konuşmak daha keyifli. Hal öyle olunca başkana kulak kesiliyoruz... Hayallerini, o hayallerin projeye dönüşümüne tanıklık ediyoruz. İşte o keyifli sohbetin dört ana başlığı... Kentsel dönüşüm... Eski Bursa... Gençlik... Enerji...



KENTİN GELECEĞİNE DAMGA VURACAK

Bursa'nın geleceğine damga vuracak proje ile başlıyor başkan Aktaş, "Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje hız kesmeden devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde, Kızılay, İŞKUR ve Merkez Bankası binası ile Pirinç Han'ın hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40'ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkânın yıkımı da tamamlanmıştı. Bölgedeki diğer binaların kamulaştırma süreçleri devam ederken Büyükşehir Belediyesi, tarihi bölgenin simge eserlerinden olan yaklaşık 6 asırlık Koza Han avlusunda da zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı" dedi.



70 BİN KONUT DÖNÜŞÜME GİRİYOR

Aktaş, 600 bin konutun bulunduğu şehirde riskli 70 bin konut tespit edildiğini, şehrin geleceğini tehlikeye atmadan kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden 6-7 mahallede çalışma yaptıklarını söyledi. Kentsel dönüşümün öncelikli konularından bir tanesi olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "İzmir depremi bir şeyi daha gösterdi ki bizim kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme dönüştürmeden emsal ve kat artışına gitmeden, şehrin geleceğini tehlikeye atmadan, sağlıklı dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 70 bin konut tespit ettik. Kısa vadede 20 bin konutun dönüşümü ile ilgili acil olanlarla ilgili çalışmaya başladık. Ama ben vatandaşımızın da taşın altına elini koymasıyla bu sürenin çok daha hızlı şekilde yol alınacağını ifade etmek istiyorum. Önümüzde 3.5 yıllık bir süremiz var. Bu noktada çok büyük rakama ulaşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu. Merinos altı denilen 6-7 mahalle ile Altıparmak'taki dönüşümün öncelikli olduğuna işaret eden Başkan Aktaş, "Şu an Yıldırım ilçesi Erdoğan Caddesi üzerinde ve Yavuz Selim'de yaptığımız anlaşmalar var. Yeni binalar bir taraftan yapılırken, bir taraftan da dönüşümler gerçekleştireceğiz. Akpınar Mahallesi'nde ilk etapta 1050 konut var. Normalde burada 2 bin 230 konutumuz var. 430 dönümlük bir alan, ben vatandaşlarımızın bu konuda süreci onaylamasını bekliyorum. Vatandaşımızın da kabaca 100 bin ile 150 bin arası 12 yıl vadeli ödeme yapması planlanıyor" şeklinde konuştu.



DÖNÜŞÜM İÇİN İMZALAR TAMAM

Zaman içinde yıpranan alanları iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan bölgede halk sahipleriyle anlaşmaya başladı. Toplam 6.19 hektar alanı kapsayan, üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde, 9 bin 425 metrekare alanlı birinci etap yapılacak. Projenin uygulanacağı alanda halen 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, zemin artı 7 kat olarak planlanan 3 blokluk projede toplam 133 daire yapılacak. Bu arada kent siluetini bozan 24 katlı Tower Plaza'nın yıkımını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 20 yıldır atıl halde duran ve görüntü kirliliğine yol açan Çelik Palas Oteli arkasında ek binaların yıkım çalışmalarına da başladı.



BURSA'YA ÇEVRECİ ENERJİ

Bursa'ya değer katacak yatırımları hayata geçirirken, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir mesafe kat etti. Yenikent katı atık depolama alanında 2012 faaliyete başlayan tesiste, metan gazından elektrik üretimi yapılırken, saatte 9.8 megavat gücünde, 47 bin konutun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. 2012 yılından bu yana yaklaşık 510.692.496 kilovat elektrik üretilerek, 254.322.100 metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı. Yine 2017 yılında inşa edilen İnegöl katı atık depolama alanından kaynaklanan deponi gazından elektrik üretim tesisi saatte 2.40 megavat elektrik üretimiyle 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretiyor.



TÜRKİYEDE ÖRNEK HES'LER

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ'nin Doğancı Barajı'ndan gelen suların Dobruca Arıtma Tesisleri'nde arıtıldıktan sonra aktarıldığı d0, d13 ve d12-2 su depoları girişinde HES'ler kurarak Türkiye'ye örnek bir model oluşturdu. Kente su getiren ana isale hatları içerisinde akan suyun gücünden faydalanarak elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, sırasıyla d0, d13 ve d12-2 su depoları üzerinde HES'ler kurdu. Yine BUSKİ'ye ait batı arıtma, doğu arıtma ve d46, d12-2, su depolarının üzerine konuşlandırdığı GES yatırımları ile güneşten elektrik üretimi başladı. BUSKİ, ana isale hatları üzerinde kurduğu 3 adet HES ve 4 adet GES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar hale geldi. Bu santrallerde hizmete alındığı tarihten bugüne kadar 56.664.071 kwh'lık elektrik enerjisi üretildi.



GENÇLER SÖZ SAHİBİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi 15-29 yaş arası gençleri de Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatı altında söz sahibi yapacak. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü markası altında gençlerin fikir, düşünce ve projeleri kent yararına değerlendirilecek. Bursa'da yaşayan 15-29 yaş arası yaklaşık 450 bin gençten Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulamasını indirenlere 4 GB internet hediye edilecek, anlaşmalı mağaza ve işyerlerinde indirimli alışveriş imkânı sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kariyer ve İstihdam Merkezi de iş arayanlarla nitelikli elemana ulaşmakta sorun yaşayan işverenleri buluşturacak. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde Bursaray'a yürüme mesafede, halkın kolaylıkla erişebileceği bir konumda yer alan merkezde iş arayan vatandaşlara bireysel iş danışmanlığı hizmeti verilecek. Saat diliminde sınırlamamız yoktu... Ama sohbet keyifli olunca vakitte akıp gitti... Bursa'yı anlatmak değil yaşamak gerekir. Hayalleri ve projeleri de yerinde görmeli... 'Teşekkür' edip, vedalaşıyoruz.



METRO DURAKLARI ENERJİ ÜRETİYOR METRO DURAKLARI ENERJİ ÜRETİYOR

Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle güneş enerjisinin daha etkin kullanımı amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve TEK Enerji işbirliğinde 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Santrallerin kurulumu, devreye alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık bakım-onarımı, sigortalanması, garantisi, sistem işletim bedeli, proje bedeli, başvuru bedelleri gibi ek masrafların ödenmesi yüklenici firma tarafından yapılacak ve sistem 10 yıl sonra tamamen Burulaş'a devredilecek. Burulaş'a sözleşme gereğince, 10 sene boyunca yapılan üretimden gelir paylaşımı modeli uygulanacak. Bu modelde elektrik üretiminde ulusal tarifedeki maliyetten minimum yüzde 16.8 tasarruf sağlanacak. Böylece 10 yılda toplam 1 milyon 394 bin TL'lik enerji bedelinden net tasarruf yapılırken, 17 milyon TL'lik tesis de ücretsiz olarak Burulaş'ın işletmesine geçecek. Bu sayede projeden kazanım 18.4 milyon TL'ye çıkarken, toplam 30 istasyonda güneşten elde edilecek elektrik enerjisiyle istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47'si güneş enerjisinden karşılanacak. 10 yıllık süre baz alındığında istasyonların 45 milyon kilovat saat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovat saati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak. Metro istasyonlarının yanı sıra proje kapsamında Büyükşehir yeni hizmet binası çatısı ile açık otoparkına, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısına toplam 4.4 megavat, Muradiye Su Fabrikası'nın çatısına da 1.8 megavatlık GES yatırımı kurulacak.



GÖNÜLLÜ NEFERLER

KENTİ geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de örnek oluyor. Gönüllülük kavramının daha geniş kitlelere yayılması amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başlattığı Bursa Mahalle Gönüllülüğü projesine katılan vatandaş sayısı bini aştı. Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık gibi hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan Bursa Mahalle Gönüllüleri özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları, sokak hayvanları için sahaya iniyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtmak, kuşları beslemek, salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtmak, Kızılay'a kan bağışı, okulları boyama, 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret gibi etkinliklerde gönüllü olarak görev alıyor.