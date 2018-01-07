Biz bu işi bilmiyormuşuz. Öyle dediler.

İkinci turda "Erdoğan olmasın da kim olursa olsun" diyecek CHP seçmeni oylarını Abdullah Gül'e yağdıracakmış, böylece iş bitecekmiş.

İyi ama, bunun için önce Gül'ün ikinci tura kalması gerekmiyor mu?

Yani, ilk turda ikinci isim olması...

Erdoğan birinci turda yüzde 50'yi geçemeyecek, ama Gül ona yaklaşacak, böylece ikisi birlikte ikinci tura kalacaklar...

Yani Gül, CHP adayını da geçecek ilk turda...

Umutları da beklentileri de buymuş.

Vallahi, ikinci turda "Erdoğan ile Gül arasında tercih yapmak zorunda kalacak bir CHP seçmen kitlesi" bizi çok güldürürdü... Şenlik diye buna derler. Malum, Allah'ın sopası da yoktur.

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