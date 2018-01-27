Bildiğiniz gibi, yasaları 2019 yılında başlayacak yeni döneme uydurma çalışmaları yapılıyor. Yapılmak zorundadır.

Yasadan tutun da yönetmeliğe, hatta "kırtasiye malzemesine" kadar çok dallı budaklı bir değişim sürecidir bu.

Alın işte en basit örnek: Bizim basın kartlarında "Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü" yazar. 2019'da başbakanlık diye bir müessese kalmayacağı için bu kartlar yenilenmek zorundadır.

(Ama sıra kimlik göstermeye gelince, devletin polisi ve devletin bankası, devletin verdiği bu kimlik kartını tanımaz, "sürücü ehliyeti" ister, o da ayrı! Bu rezalete kimse dur diyememiştir.) Bunun gibi daha pek çok "şey" değişecektir.

Yolda yürürken ayağı taşa takılsa bunu da "Tayyip'ten bilen" muhalif yazarlar (CHP amigoları) bu gelişmelerden hiç memnun değiller.

Kendilerine defalarca "eski sistemde hiçbir şekilde iktidara gelmeniz mümkün değildi, yeni sistemde küçük de olsa bir şansınız var" dedik, anlamadılar.

Öyle ya, yüzde 35'le bile rahat rahat hükümet kurabilecek bir "Tayyip", bunu bırakıyor, artık iktidar için "yüzde 50'nin üstü" şartını getiriyordu!

Kendi kalesine gol mü atıyordu?

Hayır, ne kadar kendinden ve halkından emin olduğunu gösteriyordu.

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