Hiçbir önem arz etmeyen kurultay yaklaşıyor...

Ama bunu bir "olay" gibi sunmaya çalışacaklar. Muhalif gazeteler de buna çanak tutacaklar.

Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi gene kazanacak, bunu da "muhalif aday çıkmasına bile izin verdik, daha ne yapalım, işte gördüğünüz gibi bizim partide demokrasi var" diye pazarlayacaklar.

Bu arada "komiklik üstüne komiklik" de sergileniyor tabii. Komiklik Kemal Bey'in "fıtratında" var diyorduk, meğerse Muharrem Bey de öyleymiş.

Kemal Bey kendini büyük bir "siyaset dehası" sandığı için Almanya'ya gitti, hastanede yatan Deniz Baykal'ı ziyaret etmek istedi.

Baykal haber göndermiş, "gelmesin, görüşmek istemiyorum" demişti ama o gene de gitti. (Hatırlanacağı gibi Baykal, Kemal Bey'in "tırnak düşürten yürüyüşüne" de tavır koymuş, katılmamış ama CHP amigosu gazeteler bunu es geçmişlerdi...)

Bununla bir siyasi manevra yapmış olacaktı.

Görüşemeyince "doktor izin vermedi" ayağına yattılar.

Kemal Bey sonra da "bugün Deniz Baykal'a her zamankinden fazla ihtiyacımız var" deyiverdi.

Çekil öyleyse, istifa et, kaset marifetiyle el koyduğun koltuğu da sahibine iade et!

Öte yandan Muharrem Bey kurultaya "seksen milyon kişi" beklediğini söyledi.

Bütün Türkiye akın akın oraya koşacak, yani AKP seçmeni de... "Beştepe'yi Erdoğan'ın başına yıkacağını" söyleyen adamı destekleyecek! Deli çünkü bunlar...

Kasaba politikacısı bunu yapıyor, sonra da ciddiye alınmayı bekliyor. "İktidara gelirsem Kayseri'ye liman yapacağım" deseydi daha çok ciddiye alınırdı.

Fakat parti genel merkezi Muharrem Bey'den daha "alçakgönüllü" davranmış:

Onların kurultaya bekledikleri "yalnızca" on bin kişi!

Sanatçılar, siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşları, büyükelçiler falan filan.

Bu ülkede on bin sanatçı ve sivil toplum kuruluşu çıkar mı?

On bin de değil ha, on binin "üzerinde" diyorlar.

Ya "nasıl olsa hepsi gelmez" diyerek davetli sayısını bol tutmuşlar, ya atıyorlar ya da CHP amigosu gazete atıyor...

Şunu bir sabitleseler de bari kumanyalar ziyan olmasa...

Seksen milyon kişiye kumanya çıkarmaya da CHP'nin ortağı İş Bankası'nın bile parası yetmeyebilir.

"Oturtacak" yeri nasıl bulacaklar peki?

***

Bu arada, başta "" Canan Kaftancıoğluolmak üzere dört kadın il başkanı daha, kurultayöncesi Anıtkabir'i ziyaret etmiş.Bunun haber değeri "" kadar ama marifetdiye yazıyorlar...Fakat Atatürk yattığı yerden kalkıp bunlara "" diye sormamış.Böylece, bunların Atatürk'ün "" mi yoksa "" mı olduğu konusu maalesef açıklık kazanamadı.