Güldürüyü tatlı tatlı seyrediyorduk, bitiverdi. Tadı damağımızda kaldı.

Şimdi bunun "devam filmini" de bekleriz, "Recep 2" gibilerden bir de "Kemal 2" filmi, ya da "Kurultay 2"...

Eskişehir'i pek güzel yönettiği söylenen Yılmaz Büyükerşen kurultayı yönetemeyince...

"Mükerrer oylar" meselesi parti tüzüğüne aykırı olduğu halde göz göre göre es geçilince... Yani tüzüğün çiğnendiği ortaya çıkıp iş mahkemeye intikal edince... Başkanlık seçimi geçersiz sayılınca...

Birkaç aya kadar, elbette gene Bay Kemal'in kazanacağı, yepyeni bir olağanüstü kurultay!

Bizi bu eğlenceden mahrum etmeyiniz.

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