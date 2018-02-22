Diyelim ki futbolla uzaktan yakından bir ilginiz yok, topu görse bomba diye karakola götürecek adamsınız, ya da kadınsınız...

Size iki takım saysam ve bunların hangi ülkenin takımı olduklarını sorsam...

Birinci takım: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Müller, Vidal, Tolisso, Martinez, Rodriguez, Robben, Coman, Ribery, Lewandowski...

Yedekler: Starke, Wagner, Süle, Rafinha...

Teknik direktör, ya da mektep medrese görmemiş gecekondu çocuklarının "okuma" özlemlerini giderecek deyimle söylersek "hocaları" da Heynckes...

Nerenin takımı olabilir bu?

Büyük bir ihtimalle Alman takımı, birkaç yabancı takviyeyle.

Peki şimdi öbür takıma bakalım:

Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Quaresma, Atiba, Talisca, Medel, Babel, Love, Tosiç...

Yedekler: Lens, Negredo...

Nerenin takımı olsa gerektir?

Sanki İspanya ya da Portekiz gibi...

Ama Türk oyuncuları da var: Caner... Gökhan... Tolgay...

Üstelik "hocaları" da bir Türk: Şenol Güneş.

Bravo! Bizim için büyük başarı! O kadar yabancının arasına girebilmişler!

Hani, "Arda'lı Barselona" gibi bir şey!

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