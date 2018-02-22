Diyelim ki futbolla uzaktan yakından bir ilginiz yok, topu görse bomba diye karakola götürecek adamsınız, ya da kadınsınız...***
Size iki takım saysam ve bunların hangi ülkenin takımı olduklarını sorsam...
Birinci takım: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Müller, Vidal, Tolisso, Martinez, Rodriguez, Robben, Coman, Ribery, Lewandowski...
Yedekler: Starke, Wagner, Süle, Rafinha...
Teknik direktör, ya da mektep medrese görmemiş gecekondu çocuklarının "okuma" özlemlerini giderecek deyimle söylersek "hocaları" da Heynckes...
Nerenin takımı olabilir bu?
Büyük bir ihtimalle Alman takımı, birkaç yabancı takviyeyle.
Peki şimdi öbür takıma bakalım:
Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Quaresma, Atiba, Talisca, Medel, Babel, Love, Tosiç...
Yedekler: Lens, Negredo...
Nerenin takımı olsa gerektir?
Sanki İspanya ya da Portekiz gibi...
Ama Türk oyuncuları da var: Caner... Gökhan... Tolgay...
Üstelik "hocaları" da bir Türk: Şenol Güneş.
Bravo! Bizim için büyük başarı! O kadar yabancının arasına girebilmişler!
Hani, "Arda'lı Barselona" gibi bir şey!
Geçen gece Beşiktaş Bayern Münih
'e yenilmedi.
Bir yabancı takımla, kadrosunda Türk de bulunan başka bir yabancı takım karşılaştı.
Daha iyi olan takım, daha kötü olan takımı farklı yendi. Bu da doğaldır.
Hani, Bayern Münih'in diyelim banliyösünün takımı "Dachauspor
"u yenmesi gibi bir şey... Bütün takımlarımız aynı durumdadır.
Siz ne diyorsunuz yahu, İgor Tudor denilen adam Konyaspor'a karşı sahaya bir Galatasaray
çıkarmıştı, içinde bir tek Türk yoktu! Ama takımın adı sorarsan Galatasaray'dı.
Bu şekilde, Türkiye ligi (siz "süper
" mi diyorsunuz ne karın ağrısıysa), içinde az sayıda Türk de bulunan, esas olarak yaşı geçmiş, emekliliği gelmiş, pili bitmiş yabancıların oynadıkları bir ucube lig olacaktır. Olmuştur.
Bu lig, bu takımlar, bu futbol "yerli ve milli
" değildir.
"Para ve ilgi uğruna takımlara yabancıları doldurma
" yolunun arkası kötü
gelmiş, bu işin suyu çıkmıştır.
Bu şekilde Türk futbolu her gün daha da geriye gider, milli takım kuracak kadar oyuncu bile çıkaramayız.
Nitekim, milli takımımızın içler acısı durumu da ortadadır.
Bekle ki karşına Japonya, Güney Kore, Çin, Kosta Rika gibi "futbol dandiği
" takımlar çıksın da mucize yaratmış ol.
İsterseniz gene "devşirme
" yöntemini deneyin, Hewan Abeylegesse'yi "kahraman Türk kızı Elvan
" yaptığınız gibi Bafetimbi Gomis'i de Türk vatandaşlığına alın, ismini de Bahattin Gümüş yaparsınız.