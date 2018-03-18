Bugün yazı yazmayacağım.

Yok, "Çetin Altan numarası" yapıyor değilim, canım yazı yazmak istemesine istiyor...

Ama ne yapsam aşağıda okuyacağınız kadar güzel bir mizah yazısı yumurtlayamam.

Okuyacağınız bir yazı da değil, bir haber. Muhalif basında yayınlandı:

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