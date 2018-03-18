Bugün yazı yazmayacağım.***
Yok, "Çetin Altan numarası" yapıyor değilim, canım yazı yazmak istemesine istiyor...
Ama ne yapsam aşağıda okuyacağınız kadar güzel bir mizah yazısı yumurtlayamam.
Okuyacağınız bir yazı da değil, bir haber. Muhalif basında yayınlandı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, salı günü partisinin grup toplantısının ardından meclisteki makamında sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. (Hayır, kedi Şero değil.) Ankara
'da yaşayan 80 yaşındaki S.K. (adı bizde saklı) geçen salı günü CHP'nin grup toplantısına katılmak ve Kılıçdaroğlu'nu görebilmek için meclise geldi. (Seni görmek ister her bahtı kara...) Yaşlılığı nedeniyle bastonuna tutunarak yürüyebilen K. görevlilerin yardımıyla grup toplantısı salonuna gelerek Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledi.
(Acaba ne anladı?) K. grup toplantısının ardından kalabalığın dağılmasını bekledikten sonra Kılıçdaroğlu'nun makam odasını aramaya başladı. K. meclis koridorlarında yürürken CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün dikkatini çekti. K'nın yanına giden Öz, kendisini tanıtarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Öz'ün CHP milletvekili olduğunu öğrenen K. ise "oğlum beni genel başkana götür"
talebinde bulundu. Bunun üzerine Öz, K.'nın elinden tutarak Kılıçdaroğlu'nun makam odasına götürdü (cümle düşük.) Alınan bilgilere göre, Öz'ün makam odasına girerek durumu iletmesi üzerine Kılıçdaroğlu misafirini bekletmeden içeri aldı. Kılıçdaroğlu misafirini kapıda, elini öperek karşıladı.
K. bunun üzerine "seni çok seviyorum oğlum, çok istedim seni görmeyi"
dedi. K.'nın elini tutarak
koltuğuna kadar götüren Kılıçdaroğlu
misafiriyle uzun uzun sohbet etti. K.
sohbette küçüklüğünden beri CHP'ye
ve Mustafa Kemal Atatürk
'e ne kadar
bağlı olduğunu anlattı.
K.'nın başarı dileklerini ileterek "sen başarılı ol, bizi kurtar oğlum"
sözleri
üzerine Kılıçdaroğlu'nun "sen hiç merak etme, elimizden geleni yapıyoruz, gücümüz var, 2019'da başaracağız"
ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun daha sonra misafirini kapıya kadar uğurlayarak evine bırakılması için parti çalışanlarına talimat verdi (cümle düşük.)***
Haberde Kılıçdaroğlu isminin kaç kere geçtiğini sormayacağım.
İki şey soracağım.
Bir: Yetmiş yaşındaki Kılıçdaroğlu seksen yaşındaki teyzenin nasıl "oğlu yerinde"
oluyor? Teyze erken mi evlenmiş?
İki: Teyze neden kurtulmak istiyor?
Yunan ordusu desem, ona göre yaşı genç sayılır. Yüz yirmilik olsaydı anlardım, herhalde haberleri izlemiyor derdim.
Gülmeye devam edelim "Beşiktaş çarşısına geçen Meral Akşener, beraberindeki partililerle birlikte kartal heykelinin önünde 'kartal pençesi' pozu verdi."
İmza: Aydın Doğan'ın haber ajansı DHA