Şeytan dürttü, ortaya bir fit attım: CHP seçimleri boykot etsin...

Öyle ya, madem hem yeni Anayasa'ya hem seçim kanununa karşı çıkıyorsun... Akıl ve mantık bunu gerektirmez mi? Kurallarını beğenmediğin maçta oynamazsın.

Bazı kişiler sazan gibi atladılar.

Çok güldüm.

Boykotu CHP içinden dile getirenler oldu.

Boykotu CHP dışından da dile getirenler oldu. Bazı basın amigoları fikri benimsediler, CHP'ye bu yolu göstermeye kalktılar:

"Kazanamayacağın belli, bari mızıkçılık et!" Çok güldüm.

Tabii hiçbir çakalın aklına kaynak göstermek, fikrin bu fakire ait olduğunu belirtmek gelmedi. Daha da güldüm.

Böyle bir boykota Kılıçdaroğlu'nun çapının da, ufkunun da, yüreğinin de yetmeyeceğini biliyordum. Ayrıca başkan böyle bir teklifle gelse parti içinde kıyamet kopardı... Meclis koltukları ve de maaşlar elden gidecek, iyot gibi açıkta kalacaklardı...

Öte yandan, böyle bir boykot iktidarı çok zor durumda bırakırdı.

"Meşruiyetini" tartışmalı hale getirirdi.

Ama CHP'nin derdi bu değildi.

CHP sürgit "ana muhalefet" olmaya çoktan razıydı.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin de belirttiği gibi "ülkeyi onlar yönetsinler, partimi ben yöneteyim" diye düşünüyordu.

Ama bu arada "atıp tutmazsa" da olmazdı tabii...

Şimdi basın amigoları, baktılar partiden hayır yok, halka indiler! Yeni bir "kurtarıcı formül" geliştirdiler:

CHP seçmeni sandığa gidecekmiş, meclis için oyunu verecekmiş ama cumhurbaşkanlığı için su koyuverecekmiş!

Yani meclis için geçerli oy, cumhurbaşkanlığı için geçersiz oy kullanacaklar.

Böylece Tayyip Erdoğan yüzde 80'le falan işi bitirir ama katılım oranı yüzde 50'nin altına düşermiş. (So what?) Bakalım kaç seçmen, aritmetik problemi çözer gibi bu ince hesaba akıl erdirecek de uygulayacak?

Hiç üzülmesinler, yeni saçmalıklar üzerinde çalışıyorum. Günü geldiğinde önlerine atacağım. Daha başka ne gibi zırvalar üretilebilir, hepsine bildireceğim.

Araklamak serbesttir.

Bu kıyağımı da unutmasınlar.

***

Günün uçuşu

"Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim? Sel gibi akacağız..." İmza: Benimki!

***

Yürekleri dağladı

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisi tarafından hazırlanan 'acil eylem planını' açıkladı. Akşener, ilk mücadele alanının FETÖ olduğunu belirtti." Gazetelerden...