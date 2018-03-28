Yeşilçam'da genellikle "kötü adam" oynamasıyla tanınan Nuri Alço, yeni bir teklif aldığını açıklamış. Bir yabancı yapım... Hollanda'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi oynaması için teklif gelmiş.

Tepki göstereceklerin lafını kesmek için Alço "daha önce imam oynadım, bunu da oynarım, ne olmuş yani" diyor...

İlginçtir, konunun üzerine bir tek sazan atladı, o da açık konuşmamakla birlikte "oynamasın" yönünde bir fetva verdi.

Gürültü kopacağını sanmıştık.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Rum asıllı" sanan davarların yaşadığı bir ülkede bu meselenin dallanıp budaklanmaması, "ilerlediğimizi" göstermiyor mu?

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkan olmasına da onu "Fener Rum Patriği" sanıp kızanlar vardı...

Nereden nereye geldik...

Memleket iyiye gidiyor.

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