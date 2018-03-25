Muhalif basının, daha doğrusu "dışı muvafık içi muhalif" tuhaf bir gazetenin "CHP seçmeni emekli memurlara gaz verme" çalışmaları olanca hızıyla sürüyor...

Konu, evvelce de yazmıştık, Kartal çatanası!

Atatürk, Suriye cephesinden gelip de Haydarpaşa'da trenden inip annesinin Akaretler'deki evine doğru, Beşiktaş Hayrettin İskelesi'ne giderken bu çatanaya binmiş (bavullarını yüklemiş) ve limanda demirli müttefik gemilerine bakıp, yaveri Cevat Abbas'a "geldikleri gibi giderler" demiş...

Ya nasıl gidecekti, 1918 yılında köprüler mi vardı? Bir tekneye binecekti elbette. Şu vapur olmuş ya da bu vapur, ne farkeder? Şirket-i Hayriye'nin tarifeli seferini de tercih edebilirdi biraz beklemeyi göze alıp... Haydarpaşa-Karaköy, oradan da bir taksi...

Teknenin adının sonradan Kartal yapılmasına bakmayın, Atatürk bindiğinde adı "Entreprise"...

Zaten Atatürk bindiğinde onun da adı Mustafa Kemal Paşa.

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