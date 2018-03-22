Çanakkale zafer gününde bütün camilerimizde hutbe okutulmuş, fakat içinde Atatürk adı geçmemiş...

Sayın Kemal de buna çok kızmış. Kendini göstermek için salıdan salıya tertiplediği grup toplantısında veryansın etmiş.

İmdi... 18 Mart "deniz harekâtının" yıldönümüdür.

Bunun Atatürk'le bir ilgisi yoktur, Atatürk "bahriyeli" değildi, karacıydı.

Fakat biz her sene 18 Mart'ta "toptan" iş görüyoruz tabii, denizle karayı birleştirip hepsini birlikte anıyoruz.

"Toptan" anılacaksa, Atatürk'ten söz etmemek büyük saygısızlıktır. Atatürk'ün Çanakkale'de gösterdiği büyük başarıyı kimse inkâr edemez. Atatürk oraya yarbay gitti, orada albay, daha sonra da general oldu. (Bu arada Enver hep paşaydı ama!)

Merak ettiğim bir şey var: Kemalistler ne zamandan beri "cuma hutbelerine" önem verir oldular?

Sakın bu da CHP'nin "sağı gıdıklama" politikasının bir uzantısı olmasın?

Baksanıza, İstanbul belediyesine de Abdüllatif Şener'i aday göstermeyi düşünüyorlarmış!

Amigo yazarlar şimdilik bunu ortaya atıp nabız yokluyorlar, acaba tepki görür müyüz?

Görürsünüz. Bence İlker Başbuğ'u gösterin, belediyecilikten anlamaz ama dediği dediktir.

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