Bu balonu çok uçurdular, uçurmayı da sürdürecekler:

"Demokrasi olmazsa kalkınma olmaz!"

Tabii onlar böyle diyorlar, siz şöyle anlayınız:

"Türkiye'de demokrasi yoktur, dolayısıyla kalkınma da yoktur."

Peki, ekonomik büyüme, katlana katlana giden ihracat, sanayi yatırımları, adım başı inşaat, yapılan gökdelenler, siteler, alışveriş merkezleri, yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, şu bu?

Demek ki kalkınma varmış.

Öyleyse demokrasi de varmış.

O zaman boş konuşuyorsun hemşerim.

Ama muhalif politikacısın ya, bir uyuzluk etmen de şart tabii...

Ki, Aydın Doğan'ın adamları alıp kullansınlar, sayfa manşeti yapsınlar.

Gereksiz bir partinin başkan yardımcısı söylemiş.

Allah muhabbetinizi arttırsın.

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