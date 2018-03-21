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ENGİN ARDIÇ
21 Mart 2018, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Kısa bir reklam arası

" Genel Başkanı Kemal , belediyede çalışan Aycan ile Ahmet'in nişan yüzüklerini taktı. Belediye başkanı kendisinin damat tarafı olduğunu belirtip Kılıçdaroğlu'ndan 'kız istedi'... Kılıçdaroğlu gelin adayına dönüp 'ne diyorsun kızım' diye sordu. Daha sonra da 'verdim gitti, gençlerimiz birbirlerini görmüş beğenmişler, o halde mürüvvetini görsünler' dedi. CHP lideri törende nişan yüzüklerini taktı, genç çifti tebrik ettikten sonra evden ayrıldı."
İmza: Aydın Doğan'ın haber ajansı DHA

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