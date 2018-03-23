Halkın pek umurunda değil ama "bizim piyasa" fokur fokur kaynıyor:

Aydın Doğan elindeki "medyayı" satmış!

Yozgatlı dün gece uyku uyumamıştır.

Ertuğrul'un bağırsak sağlığı ne durumda acaba?

Hürriyet gazetesi, Posta gazetesi, Kanal D televizyonu, CNN Türk televizyonu, haber ajansı, yayınevi, radyolar, birtakım dergiler falan...

Hepsi! Toptan!

Doğrulanmadı ama yalanlanmadı da.

İşin bittiğini, el sıkışıldığını, çayların içildiğini iddia eden de var, "görüşmeler sürüyor" diyen de... Rakam olarak 1 milyar doların biraz üstü, biraz altı konuşuluyor.

Tutturabildiğine artık.

Koç grubu buna nasıl göz yumdu?

Yoksa hükümete karşı giriştiği savaşta o da mı pes etti? Hani aileden birini cumhurbaşkanlığına aday göstereceklerdi yahu, kalemşorları o yönde yayın yapıyordu?

Alan ya da alacak olan, Erdoğan Demirören.

Yani daha önce aynı kişiden Milliyet ve Vatan gazetelerini almış olan işadamı.

Tayyip Erdoğan'a karşı giriştiği büyük kavgada belden aşağı vuruşlarıyla ünlü Aydın Bey için "yıkılmaz ama çok yıpranır" demişlerdi...

Böylece havlu attı.

Herhalde aslen memleketi olan Kelkit'te "süt sığırcılığı" işini sürdürecektir, ayrıca mukavva fabrikası, tavuk çiftliği falan da vardı... Gül gibi geçinir gider.

Belki alacağı parayı damatlarına dağıtır, belki de kendine özel tasarım "cepli kefen" yaptırır, ne bileyim ben? Allah uzun ömür versin de paraları gönlünce yesin.

Asıl ilginç olan şu:

Demirören bu medyayla ne yapacaktır?

Para kazanacak, özellikle Vatan denilen gereksiz gazeteden kaybettiği milyonlarca doları "telafi" etme yoluna gidecektir, orası muhakkak da...

İktidarı destekleyecek midir, muhalefete mi geçecektir?

Yoksa, bugüne kadar Milliyet ve Vatan'da yürüttüğü "karpuz politikasına" devam mı edecektir?

Karpuz, yani kabuğu yeşil, içi kırmızı...

Birinci sayfadan iktidara yağlama yıkama, iç sayfalarda geçirmece...

Kendince bir tür denge...

Az satışlı gazetelerde vaziyeti böyle idare etti de, büyük gazetede, özellikle televizyonda bu politika yürür mü?

Bekleyip göreceğiz.

Umudumuz DR denilen o köhne dükkânlara artık doğru dürüst yabancı yayın gelmesi, bunların "moloz kitap deposu" ve "oyuncak cenneti" olmaktan çıkarılması, "büyüklere ve aydınlara da seslenir" düzeye getirilmesi.

Benim asıl merak ettiğim de şudur:

Bizim Yozgat gülü, Sözcü gazetesindeki yazılarına ne zaman başlıyor?

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"Hedefimiz yüzde 50 artı 1 falan değil, en az yüzde 60... Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar."

İmza: Gerçekçi Kemal