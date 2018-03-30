Başbakan bürokrasiyi "tuş ettiklerini" söylemiş...

Örnek: Şirket kurmak eskiden bir ayı buluyordu, artık bir saat!

Eskiden bu iş için 2 bin 250 lira harcanıyordu, şimdi 650 lira...

İnşaat izni almak için eskiden 18 işlem yapılıyordu, artık 6 işlem yapılacak.

Sınıf atlamanın bu kadar kolay olduğu bir ülkede sol elbette havasını alır!

Birçok alanda da artık "elektronik işlem" devreye giriyor, "devlet kapısında" sürünmeyeceksiniz, çünkü öyle bir kapı olmayacak. Devlet "bir tık uzakta"...

Başka gelişmeler de var: Sürücü belgesi ve pasaport, tıpkı nüfus kâğıdı gibi, artık ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak.

Yani polis pasaportlardan elini çekiyor! "Beni ilgilendirmez" diyor, "ben güvenliğe bakarım"...

Pasaport, her vatandaşın, nüfus kâğıdı gibi "doğal hakkıdır" artık. (Vize ayrı bir konudur.)

Eskiden öyle değildi. Pasaportu polis "keyfine göre" verirdi. Beğenmediğine vermezdi.

"Solcu" diye mimlenenler için pasaport almak, deveye hendek atlatmaktan daha zordu. Devlet, vatandaşın vatandaşlık hakkını göz göre göre çiğniyordu.

Çünkü devlet vatandaş için değil, vatandaş devlet için vardı!

Hele nüfus kaydınız oturduğunuz ilde değilse, yazışmaların ve "memleketinden kayıt belgelerini getirtmenin" iki ayı bile bulduğu oluyordu...

Bazı muhalif yazarlar "ne varmış bütün bunlarda, dünyadaki gelişmeye göre bütün bunlar zaten olacaktı" diyorlar.

Kazın ayağı hiç de öyle değildir.

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