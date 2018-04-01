Abuk sabuk da olsa bir laf edeceksin ki gazetelerde adın geçsin...

Gazetelerde derken, "kendi" gazetende tabii, seni adam yerine koyanda.

Halkın umurunda olmaz ama "genel başkanının" gözüne girersin.

Ayrıca insanın gazetede adını görmesi her zaman hoştur. Hani insanlarımızın düşlerini süsleyen o büyülü kavram "televizyona çıkmak" gibi...

Dandik bir toplantıda iki dandik laf edersin, sahip değiştirdiği halde "eski alışkanlıklarından kurtulamamış" bir haber ajansı alır haber yapar, henüz ne halt edeceğini bilemeyen o satılan gazete de alır sayfaya koyar.

Böylece hep birlikte mutlu olursunuz: Sen, genel başkanın, amigolar, kahvehanede ıhlamur içerken gazeteyi katlayıp ceketinin yan cebine sokan emekli memur...

O emekli memur nasıl olsa oyunu sizin partiye verecektir, sonuçta bir şey kazanmadın ama zarar yok.

CHP'nin grup başkanvekili, şöyle demiş:

"Hiçbir demokrasi kendi kurucu babalarına saldırmaz"...

Kurucu babalar... "Founding fathers"... Amerikalılar'ın pek sevdiği bir deyim... Washington, Jefferson, Jackson falan kastediliyor...

Bizde de Atatürk ile İnönü.

Diğer babalar aksesuar...

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