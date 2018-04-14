Bizi en çok eğlendirenler, şapkadan tavşan çıkarıp "CHP-İP-SP ittifakı" gibi olmayacak dualara amin diyenler değildir.

Bizi en çok eğlendirenler, yolda yürürken ayağı taşa takılsa bunu "Tayyip'ten" bilenlerdir.

Çamur atmak için en abuk fırsatı bile kullanmaya kalkanlar...

Bir tarihte, o sıralar başbakan olan Tayyip Erdoğan, ilkokul öğrencilerine bedava tablet bilgisayar dağıtacaklarını söylemişti.

Buna da karşı çıktılar.

Bir muhalif gazetenin yöneticisi, üstelik bir zamanlar bakanlık da yapmış, şimdi saçı sakalı ağarmış bir adam dedi ki:

"Bu tabletler zararlı ışınlar yayabilir, çocuklara verilmesi sakıncalıdır!"

Hangi çağda ve hangi gezegende yaşıyordu?

Hiç canım, geçen yüzyılın yetmişli yıllarında, bakanlığa gelip de koltuk doldurduğu, hiçbir şey yapamadan gittiği dönemde...

Asıl amaç da alavere dalavere bir şekilde "Tayyip'e" laf dokundurmaktı tabii.

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