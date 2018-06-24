Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı bütün hızıyla sürüyormuş...

Bunun "Cem-Defne aşkı" olarak mı yoksa "Defne-Cem aşkı" olarak mı yazılması gerektiğine karar veremedik...

Hangisini önce yazsan kadın-erkek eşitliğine aykırı kaçacak.

Bomba haber de şu: Önceki akşam Defne kuaförüne uğramış!

Vayy...

Evet, sizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan "acar muhabirler" Defne'yi "yakalamışlar"... Saç uçlarını birkaç ton açtırmış...

Haber oluyor.

Eskiden ünlüleri "AVM'de alışveriş yaparken" de yakalarlardı.

Sevgili Defne de, "dişçiye de gittim, oraya da gelseydiniz bari" diyerek ağızlarının payını vermiş.

Gazete de büyük bir pişkinlikle bunu yayınlamış.

***

***