Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı bütün hızıyla sürüyormuş...***"Cemiyet hayatının ünlü ismi"
Bunun "Cem-Defne aşkı" olarak mı yoksa "Defne-Cem aşkı" olarak mı yazılması gerektiğine karar veremedik...
Hangisini önce yazsan kadın-erkek eşitliğine aykırı kaçacak.
Bomba haber de şu: Önceki akşam Defne kuaförüne uğramış!
Vayy...
Evet, sizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan "acar muhabirler" Defne'yi "yakalamışlar"... Saç uçlarını birkaç ton açtırmış...
Haber oluyor.
Eskiden ünlüleri "AVM'de alışveriş yaparken" de yakalarlardı.
Sevgili Defne de, "dişçiye de gittim, oraya da gelseydiniz bari" diyerek ağızlarının payını vermiş.
Gazete de büyük bir pişkinlikle bunu yayınlamış.
Rosella Karabacak ile herhalde
gene aynı cemiyetin olsa
gerek gene ünlü isimlerinden
Rakel Habib de alışveriş yaparken
yakalanmışlar. (Yok yahu, bir
Habib daha var galiba, yakalanan
hangisi bilemedim.)
Demek ki gelenek sürüyor. Bir
de Rita Fink olacaktı, o nerelerde?
Çok ayıp, insan hiç alışverişe çıkar mı? Internet'ten evine getirtir.
Hande Serel ile eşi İsmail Demirci
de Nişantaşı'nda "el ele görüntülenmişler"
...
Çok ayıp, insan hiç kocasının elini tutar mı?
Elçin Sangu da aşağı yukarı aynı yerde "objektiflere takılmış"
...
Birce Akalay da Nişantaşı'nda bir kafede ağlamaklı bir şekilde cep telefonuyla konuşurken görüntülenmiş...
Önce "çekmemeleri"
için el hareketi yapmış
daha sonra da gülümseyerek
objektiflere poz vermiş...
Daha başka bomba haberler de var: Deniz Seki
çocuk istiyormuş... Hatice Şendil
, doğum sonrası kilolarından kurtulmuş ve eski formuna kavuşmuş...
Aybüke Pusat tatilden gelmiş ama doyamamış...
Buna karşılık Gizem Özdilli
tatilini sürdürüyormuş...
Özlem Kaymaz gün boyu güneşlenmiş...
Gonca Vuslateri, Ulus'taki evini boşaltıp Cihangir'e döneceğini açıklamış...
Elif Karlı, mahalle kavgalarına girmeyeceğini söylemiş...
Aslıhan Doğan Turan beş aylık hamileymiş. Giydiği dar elbiseyle karnı belirginleşmiş...
Altı arabadan oluşan araç filosuna park yeri bulamayan Burak Özçivit'in komşularıyla arası açılmış...
Çözüm olarak Özçivit altı arabasından ikisini satmaya karar vermiş...***
Daha zırva çok ama ben sıkıldım.
Evet, Türkiye'nin böyle de bir gündemi var...
Hırvatlar da Arjantin'i ne biçim madara ettiler, di mi ama?
Bir de kaplan olacaktı yahu, hani ineğin poposunu ısırmıştı...