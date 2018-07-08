Bazı CHP üyeleri "ne Kemal ne Muharrem" havasına girmişler. "Üçüncü bir adam" arıyorlarmış.

Adam arayan çok, plan, program, proje arayan yok.

Bir "süper kahraman" gelecek, artık "uçan tekme" mi atacak yumruk mu atacak ne atacaksa, CHP'yi kurtaracak...

Mustafa Kemal'in askerlerine yeni bir komutan...

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Muharrem İnce'nin adaylığı hinoğlu hin bir manevrayla ortaya atılmadan ve kendisi böylece meclis dışına itilmeden önce, CHP içinde birçokvardı.Önceleri İlhan Kesici bunların başında geliyordu.Kılıçdaroğludemişti ya...Bir süredir sesi hiç çıkmıyor.Cep telefonuyla ona bunadiye SMS atmıyor.Belki belediye seçimlerine doğru yeniden canlanır, belki de 2023'ü bekler.Sonraları Yılmaz Büyükerşen ismi ortaya atıldı."diye beğenilmedi.Yani seksen yaşında bir adam pekala mebus olabiliyordu (örneğin Baykal), benzer bir adam Türkiye'yi yönetemezdi ama Eskişehir'i yönetebilirdi.Baykal'ın eli ayağı tutmuyordu, Büyükerşen'in tutuyordu ama sakıncalıydı demek ki.Bu arada Murat Karayalçın gibi, Öztürk Yılmaz ve Haluk Pekşen gibiisimler de ortaya atılmadı değil...Bir de Faik Öztrak!Ankara'da tanınan, başka hiçbir ilde kimsenin bilmediği bir bürokrat.Ha, bir de Didem Engin adında bir hanım... İstanbul milletvekiliydi... Partide değişim rüzgarlarının esmesini istiyor, Mevlana'nındizelerini tekrarlıyordu.(Mevlana'dan çaktığından değil, bunu ya amigo yazarların köşelerinde ya da İsmail Cem'in kitabında okumuştu.)ona hiç yüz vermedi.En güzel aday adayı da Abdüllatif Şener oldu.Ne hacet, Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleselerdi bari!Abdüllah Gül tutmayınca...Öyle ya...Aslında,önesürmemekle hata ettiler.Madem ki utanmazlığı iyice ele almışlardı, pekala bu da olurdu.Fakat kendi deyimleriylebir aday seçildi.Hepimiz çıldırdık.İstanbul sermayesinin basını da bu arada harikalar yarattı.öneriyorlar ama ismini henüz söylemiyorlar, havayı kokluyorlardı... Ali ya da Ömer... Biri Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin başına, öteki Türkiye Cumhuriyeti'nin başına!2023'te Cem Boyner'i öne sürsünler. Yenilik olsun.Benim naçiz önerim Gürsel Tekin'dir. İktidara gelirse beni mahvedecekmiş.Heyecanla bekliyorum.Hırpala beni Gürsel.Bülent Ecevit