Kırk sekiz yıl önce yüksek tahsil yapmak için hem de özel sınavını kazanıp Robert Kolej'e girdik, sonra birdenbire kendimizi Boğaziçi Üniversitesi'nde bulduk, oradan mezun olduk, iyi mi?

Kolejin başkanı John Scott Everton adında bir adamdı.

"Rektör" değil, başkan. President.

Profesör mrofesör değildi.

Eğitimci meğitimci de değildi.

Bir diplomattı, daha önce ABD'nin Burma Büyükelçiliği'nde bulunmuştu.

Aslında bir CIA ajanıydı tabii.

Kendisi de bir MI5 ajanı olan edebiyat hocamız Hilary Sumner-Boyd, baba parasıyla solculuk oynayan kolejin "daaevrimci" öğrencilerinden birinin eline bir bomba tutuşturmuş, bunu Everton'un lojmanına attırmıştı.

İngiliz gizli servisi "kuzeni" olan Amerikan gizli servisine bomba attırıyor, hangi pis oyunda kullanıldıklarının farkına varamayan arslan solcularımız bunu "eylem" sanıyorlardı! (Aynı pis oyun on yıl sonra tekrar sahnelendi, gene uyanamadılar.)

Biz Everton'a "Eversmile" derdik, Hepgüler...

Ondan çekinirdik de azıcık.

Elinde şemsiyesiyle, bugün yeşil saha olan çamurlu futbol sahasını bir baştan bir başa katettiğini, her gördüğüne "good morning" diye gülümsemesini hatırlarım.

Bendenizden de epeyce "morning sir" almışlığı vardır. Toprağı bol olsun.

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