Muharrem İnce "apolet konusunda hata yaptığını" kabul etmiş.

Hatası "tartışmayı fazla uzatmasıymış"...

Yani bir generale "apoletlerini sökeceğim" şeklinde hakaret etmesi hata değilmiş.

Demek ki lafı kısa kesse mesele kalmayacakmış.

Sonradan "yani görevden alacağım demek istedim" şeklinde kıvırttı ama cumhurbaşkanlığına aday olmuş (ya da edilmiş) bir adamın apolet sökmeyle görevden alma arasında fersah fersah fark olduğunu bilmemesi şaşırtıcıdır.

Ya da hiç şaşırtıcı değildir.

Kılıçdaroğlu'nu gönüllerinden silip şimdi İnce'ye umut bağlayan hamşolar, şu birkaç yıl içinde bol bol üzülecekler, bol bol pişman olacaklar...

Malum senaryo!

***

İktidara ciddi şekilde talip olan, önce bir anayasa taslağı hazırlardı... Somut bir metin...

Tabii bunun için de önce "eski parlamenter" sisteme mi döneceklerine yoksa "geliştirilmiş parlamenter" sisteme mi geçeceklerine karar vermeleri şarttı.

Tabii bundan önce de şu "geliştirilmiş" kavramından ne anladıklarını belirlemeleri gerekiyordu.

Oysa onlar her zamanki gibi boş laflarla idare ediyorlardı...

İktidara ciddi şekilde talip olan, ortaya bir anayasa "metni" koyardı, bunu halka anlatır, bunun üzerinde tartışırdı.

Bir de "takvim" açıklardı tabii.

"Ey ahali! Şu gördügünüz metni, yeni meclis 1 Ekim'de toplandığında ilk iş olarak oya koyacağım.

Yasalaştığında da (400'ü bulmuşlar ya maşallah) hemen kasımda referanduma sunacağım.

Siz tükürdüğünüzü yaladığınızda, yani bunu kabul ettiğinizde de hemen meclisi dağıtıp kendim de istifa edeceğim.

2019'un bahar aylarında yeni bir seçim yapacağız." Adam olan böyle derdi.

Ama, her ne kadar bozuk çalsalar da, yeni sistemin "nimetleri" bunlara tatlı göründü!

Karşı çıktıkları sistem çerçevesinde meclis seçimine de girdiler, karşı çıktıkları "yeni başkanlığa" talip olmaktan da yüksünmediler.

"Ha kazandınız ha kazanıyorsunuz" diye bunlara gaz veren basın çakallarına da kolayca inanıverdiler...

O kadar tutarsız adamlar ki, bir yandan da "acele etmeyelim, dört yıl kadar şu sistemin nimetlerinden faydalanalım, eskiye dönmeyi sonra düşünürüz" diye de hesaplar içine girdiler!

Haydi arslan parçaları, 2023'te yeniden bir görüşelim.

Belki 2028'de de Muharrem gider, Ab��zittin gelir. Kuantum bilmez de Sümeroloji bilir.

Hele önce yüzde 20'nin altına bir düşün de...

***

Hayda yörü yörü

"Sayın genel başkanla ilgili en ufak bir şikâyetim yok." Muharrem İnce