"Zavallı askerciklerin kafalarını kesip kesip köprüden aşağı atmışlar."

"Nereden duydun bunu?"

"Kardeşim söyledi."

"Kardeşin nereden duymuş?"

"Taksi şoförü söylemiş."

"Taksi şoförü bu olaya tanıklık etmiş mi?"

"Yok, ona da arkadaşları söylemişler."

Darbe girişiminden birkaç gün sonra "Tayyip düşmanı" bir tanıdığımla aramızda geçen konuşma...

Pislik işte böyle kulaktan kulağa, dalga dalga yayılıyordu. İnanmaya hazır budala çoktu.

Onunla artık görüşmüyorum.

Hayatımdan çıkardım.

***

***