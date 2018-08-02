Bazı arkadaşlar, genel başkan değişiminin CHP'ye hiçbir şey katmayacağını çok şükür anladılar.

Dolayısıyla, artık isim değil "yol haritası" arıyorlar.

Aslında yıllardır arıyorlar da bulamıyorlar.

Samimi olarak CHP'yi "kurtarmaya" çalışıyorlar.

Gülelim mi üzülelim mi bilemiyoruz.

Oysa Ecevit onlara "CHP'ye acımayın" demişti, dinlemediler.

Kimileri CHP'nin "Atatürk'ün yoluna dönmesini" istiyorlar ki bundan daha dıngıl bir öneri olamaz.

Atatürk'ün yaptıklarını yeniden mi yapacaklar? Şapka giydirip kadınlara oy hakkı mı verecekler yoksa herkese soyadı mı dağıtacaklar?

"Milli bağımsızlık" peşinde mi koşacaklar? Tayyip Erdoğan zaten koşuyor.

HDP'nin meclise girmesine çanak tutan parti mi PKK ile savaşacak?

Yoksa halkı gene devlet kapısında mı süründürecekler?

Herkesin "geliyeea, gidiyeea" diye gırgıra aldığı "Internet fenomeni Süleyman Amca", eskiden bir ilaç alabilmek için beş gün hastaneye gidip geldiğini söylemişti...

Sonra da oturun "hay Allah, seçimleri niçin hep Ak Parti kazanıyor" diye merak edin!

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CHP'nin gidebileceği hiçbir yer, tutabileceği hiçbir yol yoktur.Bu partinin altmış sekiz yıl sonra da yetmiş sekiz yıl sonra da iktidara dönebilmesi sözkonusu değildir.CHP'nin, çok partili sisteme geçilmesinden sonra (pardon, o da "" sonra) varlık nedeni ortadan kalkmıştır. Bu parti o günden beri ölüsünü sürüklüyor.CHP, bürokrat diktasının siyasi kılıfıdır ve dikta bitince o da bitmiştir.Ara ara darbeci bürokratlara "" olmuştur, o kadar.CHP ölmüş de gömülmemiş bir ""...Bundan sonra nereye gidebilir?Hiçbir yere. Bunu da en iyi Kemal Kılıçdaroğlu biliyor ve hiç olmazsa "" bakıyor...CHP seçmene ne vaat edecektir? Hiçkimse Fetö sanığı birkaç gazetecinin serbest bırakılması için oyunu vermez.Sol politikalar mı uygulayacaktır?Örneğin emekçiye çok ucuza ev sahibi olma imkânı mı sağlayacaktır?Onu Ak Parti zaten yapıyor.Milliyetçilik kartını mı oynayacaktır?Onu hem Ak Parti hem de MHP zaten yapıyorlar. "" kimliğini mi öne çıkaracaktır?Sünni'den oy yok.Liberal mi olacaktır? Daniskası mevcuttur. Faşizme mi yatacaktır?Onun otuzlu ve kırklı yıllarda bir anlamı vardı...Ne söyleyecektir halka bu parti? Bugüne kadar saplandığı "" söylemle nereye varabilecektir? "" sloganıyla zırnık alamaz." diye "ediyorlar ama aldıklarısonucu gördük.Böylece, CHP ancak kendi "" seçmeninin oylarını toplar. Emekli Kemalist memurlar, belediyeden çöplenmeye çalışan haybeciler, "" öyle gördükleri için oyunu ısrarla veren saftırıklar, artık iyice yaşlanmış "" eski komünistler, domuz yemekle övünen ateist entel takımı...O da kabaca yüzde 25'tir işte, Kemal gelir üç puan düşürür, Muharrem gelir beş puan çıkarır, oralarda oyalanır durur.CHP ne batar ne çıkar. Pek pek, mazoşistlere her seferinde "" diye ağlama imkânı sağlar.Bize de "" kalır ki, Allah razı olsun, daha yıllarca ekmek vardır.