Kendi amigolarının "CHP nasıl kurtulur" diye çırpınmalarını anlıyorum da, iktidar yandaşlarının "güçlü muhalefet isteriz" diye tutturmaları size de komik gelmiyor mu?

Niçin istiyorlar bunu? Demokrasi olsun için...

Demokrasi var işte, daha ne olsun?

Seçimi CHP kazandı da dağa mı çıktık?

Güçlü muhalefet olsun ama hiçbir zaman da iktidara gelemesin...

O zaman güçlü olsa ne değişecek, zayıf olsa ne fark edecek?

"Denetim" olurmuş, iktidarın kendine çeki düzen vermesini sağlarmış...

Yürütme üzerinde hiçbir denetim yetkisi bulunmayan meclis gruplarıyla mı sağlayacak bunu?

Örneğin CHP'nin koltuk sayısı 144, ittifakla mittifakla 189... Kaldı ki o ittifak da unufak oldu.

289 olsaydı ne değişecekti?

Cumhurbaşkanını her an devirmekle mi tehdit edeceklerdi, gensoru verip bakan mı sarsacaklardı, yoksa kendileri her an yeni bir hükümet kurabilme umuduyla mı yaşayacaklardı?

Nasıl güçlü olacaktı bu güçlü muhalefet?

Nesiyle?

Abuk sabuk basın demeçleriyle mi, salı günleri meclis grubu nutuklarıyla mı? Yoksa "akıllara seza" projeleriyle mi?

Demek ki boş laf.

Demek ki iktidar yandaşlarının bu özlemi "böyle diyelim de demokrat görünelim" dürtüsünden başka bir anlam taşımıyor.

Karşısında zayıf muhalefet bulmuş da bunayan iktidar yandaşının aklından şüphe ederler yahu...

"Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefet sorunuymuş"...

Yürü hadi, yürü.

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