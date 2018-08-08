Çünkü aylardan ağustos.

Hava da leş gibi sıcak. Nem yapış yapış.

"Mevzu" yok. Bodrum'da denize giren bikinili kızları saymazsanız.

Trump da sular seller gibi Türkçe bilerek bizim öfkeli yazılarımızı okuyup "feyiz" almayacağına göre...

Kabak tadı verdi ama ne yapalım?

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