Evet, halkımız büyük ölçüde cahildir. Bunun "mektep tahsiliyle" de ilgisi yoktur.

Tam tersine, okumuş görünenlerin cehaleti tavan yapıyor.

Dikkatimizi de ancak "Çin Seddi'nin yeri" ya da "dolar basalım" gibi flaş skandallarla gündeme geldiği zaman çekiyor.

Unutmayınız: Dolar basma teklifi, bundan on beş yıl önce, ilkokul mezunu bir Kürt kızından değil, bir orgeneralden gelmişti!

"Dolar dediğin yeşil bir kâğıt parçası, basar basar borçlarımızı öderiz" demişti paşa...

Bu adam o tarihte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'ydi...

Hani Bülent Arınç'ın "iyi ki bunlarla savaşa girmemişiz" dediği türden.

Oyunu kime verirdi acaba?

Merak ederiz, çünkü onun kafasında birçok kişi "halk cahil olduğu için CHP kazanamıyor" şeklinde düşünmektedir...

Halk bir okusa herkes koşup oyunu CHP'ye verecek!

Tercihan da Köy Enstitüleri'nde okumuş olsa tabii... Mandolinle Mozart çalan marangozlar başka nereye oy verebilirler?

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