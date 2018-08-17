Rock, Batı'da alt sınıfların müziğidir.

Tıpkı Amerikan zencilerinin müziği "rap" gibi. Ezilen ve sömürülen zencilerin o hüzün dolu, kahır dolu "blues" tarzı, yerini artık şehirli ve saldırgan zenci gençlerin küfürler ve tehditler içeren bu yeni türüne bırakmıştır.

Rock, bizde az çok İngilizce çakan, okumuş, "beyaz" tabir edilen üst sınıfın müziği. Onların da genç kesiminin tabii.

Kalp vuruşu ritmine dayalı, basit bir müzik türüdür.

Rock aynı zamanda "uyuşturucu kullanımıyla" da yakından bağlantılıdır.

Türkiye'de bir sosyal gerçeğin ifadesi değil, yalnızca özentidir. Tabanı yoktur.

Sağcı kabul edilen Barış Manço da, solcu kabul edilen Cem Karaca da bu modaya uymuşlardı.

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Bu özentinin en güzel örneklerinden biri,...Ne demek oğlum Anadolu rock? Anadolu'da böyle bir müzik mi üretiliyor? Anadolu böyle bir müzik mi talep ediyor?Hani şu, Cem Yılmaz'ın o muhteşem makara sarmasıyla,saçma müzik...Buğday buğday, başak başak, ılgıt ılgıt, yağmur gibidir... Ana baba, bacı kardaş, epil epil, toprak gibidir... Dadaloğlu der ki...Hayatında buğday tarlası mı gördün a teres?İmdi... Anadolu rock, destek bekliyormuş...Anatolian Rock Revival Project... Böyle bir proje varmış...What the fuck?SXSW 2019 diye bir site mi ne varmış, orada sunum yapılıyormuş. Pek bir şey anlamadım ama galiba oradaanlatıyormuşsun, oylama yapılıyormuş. Sonra ne oluyor bilmiyorum, haberi yazan çocuk da pek içinden çıkamamış. (Evladım, Tanpınar, Kafka, Zweig gibikonulara dönsenize... Bütün kültür-sanat sayfaları bu üç yazarla yürümüyor mu? Bir de Oğuz Atay.)Oğlum hani Amerikan emperyalizmine karşı çıkıyordunuz?Anatolian Rock Revival ne ayaktır?Ne hikayeniz var sizin orada anlatacak? Dağ, ova, delta, alüvyon, buğday, nohut, bulgur, emmioğlu, hala kızı, Dadaloğlu, Karacaoğlan...Peki, hiçyapmayacak mısınız artık?atmayacak mısınız?O sitede beğendiğiniz hikayelerilamayacak mısınız?Bütün bunlar da Starbucks'da kahve içerken, ha?Hay bin kunduz! Amerikan mallarına ağır vergiler kondu, zam geldi, artık almayacaksınız dane zaman bırakacaksınız?