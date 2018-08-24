CHP içinde "üçüncü yolcular" türemiş, liderleri bile varmış. Eylül ayında piyasaya çıkacaklarmış.

Partiyi kurtarmak için çözüm olarak "fabrika ayarlarına dönmeyi" öneriyorlar ki, oyları yüzde 15'in de altına düşsün!

İnce'yi cahil, kaba, kibirli, vefasız ve yalancı buluyorlar...

Bir de hepten karamsarlar var. Bunlardan biri "Atatürk ölmeden önce CHP'yi keşke kapatsaydı" diyor...

Partinin günün birinde Kılıçdaroğlu ya da İnce gibi adamların eline kalacağını öngörseymiş...

Ciddiye alınır bir yanı yok ama biz alalım ki yazı konusu çıksın.

Yahu bu cumhuriyetin temel harcı demokrasiyle karılmamış mıydı?

Kılıçdaroğlu öyle demiyor mu?

Bu nasıl bir düzen ki Atatürk'ün "kapattım" demesiyle parti kapatılıyor?

Bizim bildiğimiz, parti kapatma İnönü'nün uzmanlık alanına girer.

Peki Atatürk bunu ne zaman yapmalıydı?

İsmet Paşa 1925 yılında diktaya yöneldiği zaman, TCF'yi (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) kapattıkları gibi onu da kapatsalar...

Yoksa, 1930 sonunda ya da 1931 başında Atatürk "siz benim kurdurduğum ve desteklediğim Serbest Fırka'yı nasıl olur da köşeye sıkıştırır ve kendi kendini feshetmeye zorlarsınız" diye kızarak CHP'yi de kapatıverseydi...

Yoksa CHP'nin faşizme açık seçik yöneldiği 1932 yılında mı?

Yoksa 1936'da, İsmet İnönü ile Recep Peker'in "TBMM'nin üstünde ve dışında, atamayla gelecek İtalyan tarzı bir faşist konseyi" oluşturmaya heveslendikleri sırada mı?

CHP'li karamsar emekli vatandaş "ölmeden önce" demiş. (Öldükten sonra parti kapatmak zordur.) İnönü'yü başbakanlıktan kovduğu 1937 yılında mı yani?

Şu emekli vatandaş "keşke Atatürk en başından partilerüstü kalsaydı" deseydi katılacaktık.

Seçimleri hep Fethi Okyar kazanır, İnönü hep muhalefette kalırdı ama memlekette de liberal demokrasi olurdu.

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