Kemal Bey sık sık yalan konuşuyor da Muharrem Bey doğru mu konuşuyor?
Yooo... O da sallıyor...
Fakat kendisi bir süre daha "CHP'li kimsesizlerin kimsesi" olmayı sürdüreceği için Kemal Bey'inkiler kadar çarpıcı olmuyor uçurduğu balonlar.
Tövbe, şu bir türlü ortaya çıkamayan "Amerikalılar" hariç!
Aslında Muharrem Bey de Kemal Bey gibi "partisinin ezberlerini" tekrarlıyor.
Çünkü sorgulamaya kalksa oyları büsbütün düşecek.
O zaman gerçekleri ortaya çıkarmak da bizlere kalıyor.
Bunlardan biri, "CHP'nin milli mücadeleyi gerçekleştiren parti olduğu" safsatasıdır.
CHP, milli mücadeleyi gerçekleştiren parti değil, milli mücadeleyi yürüten "kanatlardan biri" tarafından kurulmuş partidir. Bu kanatlar arasında padişahçılar da vardı dinciler de. Bu iki kanat tasfiye edildi, 1923 seçimlerine sokulmadılar. Niçin? Lozan Antlaşması'nı onaylayacak "munis" bir meclis oluşabilmesi için.
Temeli, İttihat ve Terakki'nin Anadolu'nun çeşitli illerine dağılmış "B kadrosu" tarafından kurulmuş çeşitli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetleri'dir.
Bunlar Ankara yönetimi tarafından birleştirildiler ve Cumhuriyet Halk Fırkası doğdu.
Ne zaman mı? 11 Eylül 1923'te. O zaman adı Halk Fırkası'ydı.
Altı hafta içinde cumhuriyet kuracak kadar maşallah "cevvaliyet" gösteren partinin adına sonradan cumhuriyet eklendi.
Bu parti devleti kurmamış, tam tersine devlet tarafından kurulmuştur.
Yani, milli mücadeleye önderlik eden hepsi "eski İttihatçı" subaylar ve onların müttefiki sivil bürokratlar tarafından.
Dünya savaşında yenilerek halkın tepkisini çekenler, bu kez kurtuluş savaşını kazanarak kendilerini affettirdiler.
Mi acaba?