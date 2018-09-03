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ENGİN ARDIÇ
03 Eylül 2018, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Yıl 1881...

Atatürk doğdu...
Selanik'te...
Babası Ali Rıza Efendi...
Annesi Zübeyde Hanım...
1915... ...
Yıl 1919...
Aylardan mayıs...
Mayıs'ın 19'u...
Atatürk Samsun'a çıktı...
ve Sivas kongrelerini topladı.
(Bunlar zaten toplanacaklardı ama Atatürk toplamış olsun, zarar yok, cumhuriyet kuşakları öyle bilsinler.) 'ya geçti...
Yıl 1920...
23 Nisan...
açıldı.
Yıl 1921...
Birinci İnönü...
6 Ocak...
İkinci İnönü...
23 Mart...
Derken Sakarya...
23 Ağustos...
Geldi 1922...
Büyük taarruz...
26 Ağustos...
Büyük zafer...
30 Ağustos...
İzmir'in kurtuluşu...
9 Eylül...
Sonra 1923...
Lozan...
24 Temmuz...
Cumhuriyet kuruldu...
29 Ekim...
Devrimler...
1938...
Atatürk ölmedi...
Dolmabahçe'de...
Çok partili hayata geçiş...
Ve de bir daha iktidara dönemeyiş...

***
Bunları bu şekilde yazıyorlar, "köşe yazısı" oluyor.
Biz eşek olduğumuz için bilemedik.

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