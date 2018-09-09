Yatırdılar. Geçen hafta da yatırmışlardı, önümüzdeki hafta da yatıracaklarmış.

Kaldırıp kaldırıp yeniden yatırıyorlar.

Masaya canım, masaya...

Onlar yatırdıkça biz de üstüne bineceğiz tabii.

Yatırdıkları konu belediye seçimleri.

Strateji de belirlemişler ama bunun ne olduğunu en azılı CHP amigosu gazeteci bile bilip de yazamadı.

Övgüler düzemedi.

Fakat bunların belediye işlerine bakan genel başkan yardımcıları bir iki boş laf etti, artık oralardan birtakım ipuçları çıkarmaya çalışacağız.

Merak konusuydu: CHP yerel seçimlerde birileriyle ittifak yapacak mı?

Yapabilirmiş de yapmayabilirmiş de.

Ne güzel, strateji dediğin böyle olmalı.

Adayları önseçimle de belirleyebilirlermiş, eğilim yoklamasıyla da, merkez yoklamasıyla da...

Yöntem dediğin böyle olmalı. Çoklu seçenek. Kılıçdaroğlu'nun adamlarının kazanacakları yerlerde önseçim, kazanamayacakları yerlerde merkez yoklaması.

Garanti olsun.

Derken, sözkonusu genel başkan yardımcısı bombayı patlattı:

"Biz vatandaşla ittifak yapacağız!" Bravo! İttifak dediğin de böyle olmalıdır.

Yani bazı yerlerde vatandaş CHP adayına oy verecek, bazı yerlerde de CHP vatandaşa oy verecek...

Fıkra bu ya, uluslararası bir uzay araştırmaları kongresinde bütün delegeler atıp tutuyorlarmış, kimisi Mars'a gideceğiz diyor, kimisi Venüs'e, kimisi Jüpiter'e...

Altta kalmamak için Temel de "biz güneşe gideceğiz" demiş "Orası çok sıcaktır, nasıl gideceksiniz?" demişler.

"Biz akşam serinliğinde gideceğiz" demiş Temel.

İster misiniz şimdi CHP'yle de ittifak yapsın?

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Asıl bomba şimdi geliyor: Gene aynı adamın iddiasına göre, CHP bu yerel seçimlerdeortaya koyacakmış!Böyle bir belediyecilik türü varmış, derman belediyeciliği...İşkembe çorbası gibi bir şey mi bu, göze fer, batna cila, zihne küşayiş, topuğa derman veriyor?derdine derman olacaklarmış.Çöp mü toplayacaksınız, çocukları okula mı yerleştireceksiniz?Evde kalmış kızlara koca da bulacak mısınız?Saçkırana karşı yeni bir merhem mi geliştireceksiniz? Sizde mayasıl ilacı da var mı?de gelecekmiş.Şimdi ağlayarak kutluyor olmalılar.Belediyeyle ne ilgisi var anlayamadık ama öyle diyorlarsa öyledir.Mart ayında CHP'yi korkunç bir hezimet bekliyor.Bu naçiz strateji elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda ilelebet payidar kalacaktır.