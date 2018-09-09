Yatırdılar. Geçen hafta da yatırmışlardı, önümüzdeki hafta da yatıracaklarmış.
Kaldırıp kaldırıp yeniden yatırıyorlar.
Masaya canım, masaya...
Onlar yatırdıkça biz de üstüne bineceğiz tabii.
Yatırdıkları konu belediye seçimleri.
Strateji de belirlemişler ama bunun ne olduğunu en azılı CHP amigosu gazeteci bile bilip de yazamadı.
Övgüler düzemedi.
Fakat bunların belediye işlerine bakan genel başkan yardımcıları bir iki boş laf etti, artık oralardan birtakım ipuçları çıkarmaya çalışacağız.
Merak konusuydu: CHP yerel seçimlerde birileriyle ittifak yapacak mı?
Yapabilirmiş de yapmayabilirmiş de.
Ne güzel, strateji dediğin böyle olmalı.
Adayları önseçimle de belirleyebilirlermiş, eğilim yoklamasıyla da, merkez yoklamasıyla da...
Yöntem dediğin böyle olmalı. Çoklu seçenek. Kılıçdaroğlu'nun adamlarının kazanacakları yerlerde önseçim, kazanamayacakları yerlerde merkez yoklaması.
Garanti olsun.
Derken, sözkonusu genel başkan yardımcısı bombayı patlattı:
"Biz vatandaşla ittifak yapacağız!" Bravo! İttifak dediğin de böyle olmalıdır.
Yani bazı yerlerde vatandaş CHP adayına oy verecek, bazı yerlerde de CHP vatandaşa oy verecek...
Fıkra bu ya, uluslararası bir uzay araştırmaları kongresinde bütün delegeler atıp tutuyorlarmış, kimisi Mars'a gideceğiz diyor, kimisi Venüs'e, kimisi Jüpiter'e...
Altta kalmamak için Temel de "biz güneşe gideceğiz" demiş "Orası çok sıcaktır, nasıl gideceksiniz?" demişler.
"Biz akşam serinliğinde gideceğiz" demiş Temel.
İster misiniz şimdi CHP'yle de ittifak yapsın?