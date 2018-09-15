CHP'nin temel ilkeleri "altı ok" ile simgelenmiştir. Bunlar:***
Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devrimcilik, devletçilik...
Bu ilkeler (o zamanlar "umde" denirdi) 1937 yılında Anayasa'ya girmişlerdir.
Yani parti ile devlet birbirine yapıştırılmıştır.
Bu, İsmet İnönü ile Recep Peker'in marifetidir. Atatürk hastaydı, bunlar da yangından mal kaçırıyorlardı.
Tek parti ile devletin iç içe birbirine geçtiği rejimler bütün dünyada "faşizm" olarak tanımlanırlar, bizde devrim deniyor.
Zarar yok, Almanya'da da Rusya'da da öyle deniyordu.
Günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu bunlara "yedinci oku" da çaktırmadan ekledi: Demokratlık.
CHP umdeleri arasında böyle bir şey yoktu.
Varsa niçin partinizin bayrağına katmıyorsunuz?
Yer mi yok, oklar mı sığmıyor?
Herşeyi "masaya yatırmayı" seviyorsunuz, bu konuyu da yatırın.
İmdi... Vıcır vıcır kaynaşan CHP'nin içinde birbirini yiyen çeşitli "fraksiyonlar
" var.
Kemalciler, Muharremciler, Baykalcılar, üçüncü yolcular, en ilginci de "fabrika ayarlarına
" dönmek isteyenler...
Bu fabrika ayarlarından neyin kastedildiği pek anlaşılamamıştır:
Hangi dönemin ayarlarına?
1923 demek istiyorlarsa, orada "Atatürk devrimleri
" falan yok!
1937 demek istiyorlarsa...
Yorum yok.
Yoksa 1973 mü demek istiyorlar, "Ecevit ayarları
"...
Herşeyi masaya yatırıyorlar, bunu da yatırsınlar.
Bakalım hangi ayar o masada kalacak, hangisi canlı kalkacak?***
Asıl merak konusu, bu ayarcıların "devletçilik
" ilkesi hakkında ne düşündükleri...
Böyle bir şey düşündülerse tabii!
Diyelim ki önce parti içi iktidarı, sonra da ülke çapında iktidarı ele geçirdiler...
Hani şöyle 2038 yılında falan...
Devletçiliğe mi yönelecekler?
Yani güdümlü devlet kapitalizmine...
Serbest piyasa ekonomisine sırt mı çevirecekler? Özel sektörü mü ezecekler?
Kambiyo rejimini eskiye mi çevirecekler, ithalat yasakları mı koyacaklar?
Krediyi mi kısıtlayacaklar? Tekeller mi kuracaklar? (Muharrem İnce
adındaki CHP umudu, seçim konuşmalarında CHP'nin bir zamanlar tekel kurmuş olmasıyla övünüyordu!) Grev hakkını mı yasaklayacaklar, sendika hakkını mı? (CHP öyle yapmıştı.) Bunlar da öyle yapmak zorundalar, çünkü İnönü-Peker fabrikasının ayarlarından biri de budur.
Madem otu botu masaya yatırmaktan hoşlanıyorsunuz, hele şunu da bir yatırın!