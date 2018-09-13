Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Engin Ardıç > Etmeyeceğidin bunu
ENGİN ARDIÇ
13 Eylül 2018, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Etmeyeceğidin bunu

Yerde kalem bulanın Atatürk kitabı yazdığı ülkemizde ( bile yazmıştı) değerli ablamız İpek Çalışlar da bundan geri kalmamış.
Reklamı da bir muhalif gazete tarafından iki tam sayfa yapıldı. Hakkıdır.
Kitabından, Atatürk hakkında müthiş gerçekler öğreniyoruz.
Gerçi bunların çoğu 'nun Atatürk biyografisinde de bulunuyor ama zarar yok. Atatürkçülüğü, bir emekli paşamızın da belirtmiş olduğu üzere, zihinlere çivi gibi çakmakta fayda vardır.
Bakalım nelermiş bu tarihi gerçekler?
Kahveyi çok şekerli içermiş. (Bunu bilmeyen var mıydı?)
Çok sigara içermiş. Peş peşe yakarmış.
Sucuk ve pastırmadan nefret eder, yanına yaklaştırmazmış. Soğan ve sarmısak kokusu sevmezmiş.
Kefal ızgara ve çipura severmiş.
Beyaz peynirli ve tavuklu börek, ayrıca suluca irmik helvası da sofrasından eksik olmazmış. (Tuhaftır, Attila İlhan onun en çok kuru fasulya ve pilav yediğini açıklamıştı.)
Az pişmiş sulu omlet, ayrıca İtalyan soslu makarna da severmiş.
Soğan sevmediğine göre menemeni da soğansız yaptırırmış herhalde. (Şiştiniz mi soğancılar?)
Güzel mekânlara meraklıymış.
Günde iki üç kere kıyafet değiştirirmiş.
Fakir değil, varlıklı bir ailenin çocuğuymuş. ('nin memurluktan ayrılıp kereste ticaretine atıldığı biliniyor.)
Zübeyde Hanım'a "ben evlenmeyeceğim" demiş...
parlamentoda görev almak istermiş!...
Fikriye Hanım da Makbule Hanım'ı kızdırmaktan zevk alırmış.
Falih Rıfkı, "utangaçtı, içki bu utangaçlıktan kurtulmasına yardım etmiştir" diyor.

***
Değerli kardeşimiz de bir kitabı yazmış, yakında çıkıyor. Bunun resimli, resimsiz, büyük boy, küçük boy, okuma yazma bilenler için, bilmeyenler için, çeşitli "edisyonları" olacakmış. Reklamını kendi köşesinde yapıyor, muhabir desteğine ihtiyacı yok.
Bakalım oradan ne gibi tarihi ve çarpıcı gerçekler öğreneceğiz?
Samsun'a çıktığını öğrenebilecek miyiz?
Cumhuriyeti kurduğunu da öğrenirsek vallahi hiç şaşmam.
Şimdi artık Nihat Doğan, Talat Bulut, Aleyna Tilki, Mabel Matiz ve Demet Akalın'dan da birer Atatürk kitabı bekleriz. İsterse Lucescu bile yazabilir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN