"Biz hangi gerekçeylegenel başkanıdeğiştireceğiz? Bir ideolojikfelsefe olmasılazım. Bana bir felsefiderinlik gösterebilirsenizben, bırakın kurultayyapmayı, vallahiyarın sabah giderim." Kemal Kılıçdaroğlu
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