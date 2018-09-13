Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Engin Ardıç > Felsefeye bağladı
ENGİN ARDIÇ
13 Eylül 2018, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Felsefeye bağladı

"Biz hangi gerekçeyle genel başkanı değiştireceğiz? Bir ideolojik felsefe olması lazım. Bana bir felsefi derinlik gösterebilirseniz ben, bırakın kurultay yapmayı, vallahi yarın sabah giderim."
Kemal

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN