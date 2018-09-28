Herşeye karşı çıkacaklar ya, buna da çıkmışlar.

Meclisin yeni "oturma planına"...

Mesele neymiş? MHP grubunu AKP grubunun yanına koymuşlar!

Bir yanda (kürsüye göre solda) AKP kümesi, ortalara doğru MHP sıraları...

Onun kürsüye göre sağında CHP bloku, dışa doğru İP, en uçta HDP ve kenarda da diğer ufaklar...

Bu, siyasi tabloyu da yansıtmıyor mu?

Sağ ve sol dağılımı da, İdris Küçükömer'in bizim de hep savunduğumuz "Türkiye'de sağ aslında sol, sol da sağdır" görüşünün bir ifadesi değil mi?

(Bilmeyenler tersten bakarlar, 1789 yılından beri meclislerin sağ ve sol kanatlarını oluşturanlar "başkanlık kürsüsünden göründüğü" şekilde sağa ya da sola otururlar, karşıdan baktığınız şekilde değil.) Demek ki "evrensel teamüle" uygundur bu yeni düzenleme.

Oysa CHP "teamüle aykırı" diyor.

Hangi teamüle?

Eski Türkiye'nin teamülüne...

Alışkanlığına...

CHP, mecliste partilerin "büyüklük sıralamasına göre" oturmalarını istiyor.

Böylece MHP'yi, CHP'ye "hatalı sollama" yapıp öne geçmiş kabul ediyor.

Böylece "devlet düzeni ve ilticamı" bozuluyormuş. (İlticam kelimesinin anlamını sözlükte bulamadım, belediye seçimlerinde gençliğe hitap edecek olan CHP yetkilileri bana bildirirlerse sevinirim. Gençliğe de tabii.)

***

Eyyy CHP...

Sen değil misin AKP ile MHP'yi "koalisyon kurmakla" suçlayan?

Daha doğrusu senin basın amigoların değil mi?

Bunlar daha "dışarıdan destek" ile "koalisyon" arasındaki farkı bile bilmiyorlar...

Koalisyon, ortak sorumluluğu getirir. Şu anda MHP'nin hükümette hiçbir bakanı olmadığı gibi sorumluluğu da yoktur. Kaldı ki hükümet aslında Tayyip Erdoğan'dan ibarettir ve bakanlar onun işlerini tedvire memur ettiği "siyasi sekreterleridir"...

Öyle ya da böyle, bu iki parti bir tür işbirliği içinde olduklarına göre mecliste de yanyana oturmaları aklın gereği değil midir?

Sen de bir tür işbirliği içinde olduğun HDP ve İP ile yanyana otur işte.

Yeni oturma planı siyasi tabloya uygundur.

Uzakta otursanız ne yapacaksınız, daha etkili muhalefet mi?

Vallahi siz yarın öbür gün gensoru vermeye falan da kalkarsınız, teamül işte...

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Patrona zeytinyağı



"Kılıçdaroğlu ağaç kabuğundan çıkmadı. Çevresi var, dostları, yoldaşları var.

Köklü bir insan." Engin Özkoç, CHP grup başkanvekili