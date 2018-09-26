MHP'nin af teklifi meclise geldi, başkanlığa sunuldu. Görüşülecek.

Teklifin içeriği de belli, dışarığı da belli.

Af kapsamına kimler giriyor, kimler girmiyor, kaç kişi giriyor, kaç kişi girmiyor, kim daha ne kadar yatacak, kim hemen çıkacak, hepsi belli.

Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz.

Önemli olan sizin ne dediğiniz değil, meclisin ne diyeceğidir.

Bu da umarım "başkanlık sisteminde meclisin işlevi kalmadı" diyenlere kapak olacaktır.

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Af meselesinde ana muhalefetin yani CHP'nin düşüncesi nedir, tutumu nedir, tavrı ne olacaktır? Ne yönde oy verecekler?Kimse bilmiyor.Kendileri de bilmiyorlar.Gazeteler çarşaf çarşaf yazdı ama onlar "" diyorlar!Hani bunlar her sabah kalkınca ilk iş olarak muhalif gazeteleri bir tamam okuyorlar ve görüşlerini ona göre oluşturuyorlardı?Bir de "", ona bakacaklarmış!Size ne AKP'nin ne dediğinden?Ya kabul edersiniz ya etmezsiniz, ya katılırsınız ya karşı çıkarsınız, ya da ortadan gidip "" diye katkıda bulunursunuz...Belki utanmazlığı iyice ele alıp, "" diyecekler bile çıkar!Ne yapacaklarmış? Af teklifini değerlendirmek üzere bir "" kuracaklarmış.Bu komisyon sonra, son günlerin yeni modası olan bir "" yapacak.Ancak ondan sonra bir görüş oluşturacaklarmış!Peki şimdi ne yapıyorlar?hesaplarıyapıyorlar!Tıpkı cumhurbaşkanlığı seçimi gibi... İnce baskın çıkınca amaca tam olarak ulaşılamamıştı.İktidar partisi aşure dağıtıyormuş...İktidarı seçimlerde makarna dağıtmakla suçlayanlar bu sefer ağızlarını açamadılar.Bakınız Türkmen Alevi-Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir ne diyor: "."Eee, hani CHP nerede? Hani muharrem iftarında Kemal Bey nerede?Hani CHP'yi adı konmamış bir "" dönüştürmüştünüz?Bir aşure yapıp dağıtmayı da mı beceremediniz?Bari Şero'ya mama alın da kedicik aç kalmasın.