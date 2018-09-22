Köylü milletin efendisidir, öyle mi? Atatürk öyle dediğine göre öyledir. Biz de sorarız: Madem köylü milletin efendisiydi, bürokrasi niçin iktidarı o efendiye devretmedi de sımsıkı tekelinde tuttu?

Kurtuluş savaşı bir "halk savaşıydı" da, niçin sonradan halka söz hakkı tanınmadı? Hangi devrim için "referandum" yapılmıştır?

Niçin halkın desteklediği muhalif parti kendi kendini feshetmeye zorlandı?

Köylü milletin efendisiydi de, niçin o köylüye zorla Köy Enstitüleri inşa ettirildi, angaryayla çalıştırıldı, parası niçin köylüye zorla ödetildi?

Efendinin tuttuğu partileri niçin hem de üç kere darbeyle devirdiniz, efendinin meclisini niçin hem de iki kere dağıttınız?

Ona niçin "ampul kafalı, kıllı, kısa bacaklı" diyorsunuz?

Efendinin oyu niçin sizin oyunuzla bir olmuyor?

Bir valiniz efendiye niçin "ulan öküz Anadolulu" diye hakaret etmişti?

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Pek sayın Kılıçdaroğlu'na göre Atatürk "çiftçi milletin efendisidir" demiş.

Buncağızı da bilmiyor, Atatürk'ün sözünü çarpıtıyor.

Onu geçtik, bir de "ne olacak bu çiftçiler, büyük kentlerin varoşlarında taşeron işçisi olacak" diye yakınmış...

Evet, aynen öyle olur.

Çünkü sanayileşme budur. Gelişme budur, ilerleme budur.

Bütün ileri sanayi ülkelerinde böyle olmuştur.

Önce İngiltere'de, daha sonra da Fransa'da köylü "çift bozarak" büyük kente yığılmış, sanayi işçisine dönüşmüştür.

Başlangıçta hiçbir hakları da yoktu ve feci koşullarda yaşıyor, günde on dört saat çalışıyorlardı... İngiltere'de çocuk işçileri kömür madenlerinde kırbaçla çalıştırdılar da enerji sorununu öyle çözdüler! (Çok şükür bugün işçinin zincirlerinden başka da kaybedecek şeyleri var... Karl Marx, koşulların hep öyle süreceğini sanmıştı.)

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Fransız yazarları "caaanım Paris'e ayılar doldu" diye yakınıyorlardı...

Bu kitle sanayi tarafından emildi ve işçiye dönüştü. Artık Paris'te "şuralı, buralı" yoktur, en az beş göbek Parisli işçi sınıfı vardır.

Bizim sorunumuz, bu kitlenin yetersiz kalan sanayileşme tarafından "soğurulamamış" olmasıdır. Varoş böyle doğmuş ve köylü, evet işçiye dönüşmüş ama büyük ölçüde de "lumpene" dönüşmüştür.

"Alternatif" çözüm istiyorsanız Sovyetler Birliği'ne bakacaksınız, köylüyü zorla büyük devlet çiftliklerine tıktılar, şehirlere göçü öyle önlediler. Bir nevi Köykent icabında!

Ama artık Sovyetler Birliği diye bir ülke yok. Çeyrek yüzyıl önce battı.

Avrupa'da da, Amerika'da da artık "köylü sınıfı" diye bir şey de kalmadı. Hepsi kapitalist tarım işçisidir. Makine çalışır, köylü başında durur, denetler.

Ama bizde efendidir ha...

O efendi gidip gidip Ak Parti'ye oy veriyor, onu ne yapacaksınız?

Efendi gibi kabul edeceksiniz.

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Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak

"Türkiye önümüzdeki yıl açlıkla karşı karşıya gelirse hiç şaşmasın." Kemal Kılıçdaroğlu