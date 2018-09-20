Hiç gereği yokken politikaya atılan, hem de en "muhataralı" bir partiden adaylığını koyan, seçimi kazanamayacağı besbelli olan ve nitekim de kazanamayan, bunun bedelini de elindeki işi kaybetmekle ödeyen ve dımdızlak açıkta kalan bir arkadaş vardı...

Mayıs ayından beri sesi çıkmıyor. Hazırdan mı yiyor yoksa limon mu satıyor?

Bu arkadaş kafayı "yaz saati uygulamasına" takmıştı, daha doğrusu, sonbahar gelince ileri saatin tekrar geri alınmamasına... (Aynı zamanda ısrarla üçüncü köprüden kimsenin geçmediğini de söyleyip duruyordu.)

Berak Albayrak o sıralar enerji bakanıydı, bunu bakana ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a "saydırmak" amacıyla yapıyordu.

Kışın da yaz saati uygulanınca, evet, sabahları güneş doğmak bilmiyordu ama akşam olunca da güneş bir saat geç batıyordu...

Dört buçukta batacağına beş buçukta...

Arkadaş bardağın dolu kısmını görmüyor, boş kısmına bakmakta ısrar ediyordu.

Bir kış günü Paris'te otelden çıktım, buz gibi soğuk, saat dokuz buçuk ve ortalık aydınlanmamış... Hava enikonu karanlık, bütün ışıklar yanıyor, ortalık da bayağı kalabalık...

Şaşırdığımı hatırlarım. Demek ki bizden daha kuzeyde yaşayan insanlar pekala sabahları okula da işe de karanlıkta gidebiliyorlarmış. Ağlayıp zırlamak bizim muhalif gazetecilere mahsusmuş.

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