Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başından çekip gitmek için "felsefi bir neden" istediğini söylemişti.

Buna herkes kahkahalarla güldü. Basında ciddiye alan şabalak da yok değil tabii.

Aynı zamanda "ideolojik" bir neden olması gerektiğini de söyledi.

Kültürü çok geniş olduğu için ikisini aynı şey sanıyor.

Muharrem İnce topa girmekte, o nedeni bulmakta gecikmedi:

"CHP'nin ortanın solunun 2020 versiyonu gibi yepyeni bir vizyon ortaya koyması gerekir!"

Kendisi fizik öğretmeni olduğu ve kuantum falan bildiği için teknolojik gelişmeleri de izliyor ve hani IPad işletim sistemindeki "11.4.1 yazılım versiyonu" gibi "Ortanın Solu 2.0" istiyor...

Yeterince felsefi değil.

Peki, ideolojik mi?

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