Acaba Atatürk günün birinde CHP'nin iktidardan düşebileceğini hiç aklına getirmiş midir?

Ve de CHP'ye bıraktığı İş Bankası hisselerinin sorun çıkaracağını?

CHP bu hisselerden "temettü" alamıyor, bu para Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na gidiyor...

Ama CHP, "kurucu hissedarlardan birinin mirasçısı" sıfatıyla İş Bankası yönetim kuruluna adam atıyor! Hem de sembolik olarak bir kişi falan değil, tam dört kişi.

CHP dediğim, Kılıçdaroğlu yani.

Tuhaf değil mi?

Tuhaf. Çarpık mı?

Çarpık. Yakışıksız mı?

Yakışıksız.

Bir partinin herhangi bir bankaya ortak olması yasak, ama CHP'ye serbest.

Üstelik de "finans-kapitale" ortak olan parti, kendini "solcu" diye pazarlamaya çalışan ve birçok ahmağın da buna inandığı bir parti...

Bankacı solcular!

Lenin'in Moskova'da dükkân açıp patates satması gibi bir şey...

Canım ona bakarsanız "kişiye özel" kanun da çıkarılamaz ama Türkiye'de çıkarılabiliyor! Biz bize benzeriz efendiler.

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