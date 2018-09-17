Açılmasına bir buçuk ay kala, yeni havaalanı inşaatında çalışan işçiler kazan kaldırmışlar.

Neden?

Servis otobüsleri geç kalıyormuş, işçiler yağmur altında bekleşiyorlarmış (İstanbul'a son üç ayda üç gün yağmur yağdı.)

Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı.

Ücretler elden ödeniyormuş, bazıları bir süredir para alamıyorlarmış, falan filan.

TİKKO ve HDP üyeleri hemen şantiyeye üşüştüler. Ekmek çıkaracaklar! Bu arada tam 450 sahte kimlikli provokatör de saptanmış. Kimlikleri kopyalamışlar, içeri dalmışlar.

Şimdi muhalif basın da sazan gibi üstüne atlayacak, solculuk teranesi tutturacak. "Tayyip düşmanı" mizah siteleri de çanak tutacaklar tabii.

Oysa inşaatta 800 servis aracı, 725 temizlik personeli, 200 sağlık görevlisi, 6 ambülans ve 7 revir var.

500 kişi öldü diyorlar, dört yılda ölen 27 kişi, buna şantiye yolunda trafik kazaları da dahil.

Hiçkimse "işçi hakları" falan diye cak cuk etmesin.

Bu eylem "solculuk" değildir.

Buna "sabotaj" denir.

Fetö Beştepe'yi bombaladı, Marmaris'te otel bastı, Tayyip Erdoğan'ı öldüremedi. Şimdi de havaalanı üzerinden mi boğazını sıkmak istiyor?

Yeni bir Gezi olayı ha?

Bu inşaat ya bitecek ya bitecektir.

Grev yapamazlar, durdurulur.

Ayaklanma çıkaramazlar, polis var.

Ama bu sefer "çadır yakacak" Fetö'cü polis yok...

"Köprüyü de yaptırmayacağız, havaalanını da" kafası bir kere yenilmişti, bir daha yenilecek.

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