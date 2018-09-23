Yok efendim, bu yazı şarkıcı Aleyna'yla ilgili değildir.

Kılıçdaroğlu'yla da ilgili değildir. Münafıklık etmeyin!

Frederick Forsyth'ın yeni romanı "Tilki" geçenlerde yayınlandı: "The Fox"...

Hemen getirttim, her zamanki gibi çok sürükleyici tabii, hapır küpür okudum, sabah başladım ertesi akşam bitti. Yakında mutlaka dilimize de çevirilecektir.

"Tilki", özürlü ama bilgisayar dehası bir çocuğun kod adı.

İstediği her sanal şifreyi çözebilen (dilimizde şifre "kırılmaz" arkadaşlar, "çözülür") bu harika çocuğu İngiliz gizli servisi kaçırıp kapatıyor ve onu kullanıyor...

Ve böylece İngiliz gizli servisi hem İran'ın canına okuyor, hem Kuzey Kore'nin hem de Rusya'nın. Yerseniz.

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