Yok efendim, bu yazı şarkıcı Aleyna'yla ilgili değildir.

Kılıçdaroğlu'yla da ilgili değildir. Münafıklık etmeyin!

Frederick Forsyth'ın yeni romanı "Tilki" geçenlerde yayınlandı: "The Fox"...

Hemen getirttim, her zamanki gibi çok sürükleyici tabii, hapır küpür okudum, sabah başladım ertesi akşam bitti. Yakında mutlaka dilimize de çevirilecektir.

"Tilki", özürlü ama bilgisayar dehası bir çocuğun kod adı.

İstediği her sanal şifreyi çözebilen (dilimizde şifre "kırılmaz" arkadaşlar, "çözülür") bu harika çocuğu İngiliz gizli servisi kaçırıp kapatıyor ve onu kullanıyor...

Ve böylece İngiliz gizli servisi hem İran'ın canına okuyor, hem Kuzey Kore'nin hem de Rusya'nın. Yerseniz.

Gizli servis kökeninden gelen bütün İngiliz casus romanı yazarlarında Amerika'ya karşı derin bir kompleks vardır. Ian Fleming 'le başlayan bu gelenek John Le Carre'yle sürmüştür. Frederick Forsyth da bu kervana katılmıştır.Bunların eserlerinde CIA hep geri plana atılır, önemsizdir, dünyayı hep İngiliz ajanları kurtarırlar. (Bir de Yahudi asıllı Amerikan yazarı Daniel Silva var, orada da ne hikmetse hep MOSSAD ajanı Gabriel Allon kazanıyor.)Ben dünyayı dedim, siz tabiianlayınız.Forsyth'ın bir özelliği vardır: Fleming'in kahramanı James Bond dünyayı ele geçirmek isteyenkötü adamlarla savaşır (Doktor No, Le Chiffre, Hugo Drax, cart curt), oysa Forsyth her romanındabir düşmanı hedef alır. Dünya savaşı kalıntısı eski Nazi'lerle başlamış, De Gaulle'ü öldürmek isteyen OAS örgütünden geçerek Saddam, Usame, Taliban, DEAŞ , Çeçenler vb. hepsini sıraya dizmiştir.Bu son romanında da, İngiliz gizli servisi (dış operasyonlara bakan MI5 miydi MI6 mı yahu?), hem Tahran'ın nükleer tesislerinin bilgisayar kodlarına girip bunu İsrail'e iletiyor ve tesislerin havaya uçurulmasını sağlıyor, hem de Kuzey Kore'nin şifrelerini ele geçirip...Neyse, sonunu anlatmayalım. Belki çıkınca okursunuz.Fakat Forsyth'ın asıl derdi Putin tabii.Tayyip Erdoğan'a pek bulaşmamış,deyip geçmiş. Ama Putin'i(patron) lakabıyla yerden yere vuruyor. Bu deyimi Stalin için kullanırlardı.Forsyth kafayıtakmış. Doğal gaz hattına. Bundan çokkorkuyor.veprojeleriyle Rusya'nın Batı Avrupa'yıyapacağını,Türkiye'nin bundan fayda sağlamakiçin Putin'e destek olduğunu (niçinolmayacakmışız?), bunun mutlakaönüne geçilmesi gerektiğini söylüyor!Romanda, bilgisayarcı veletin de katkısıyla, geçiyorlar tabii.Forsyth'ın yaptığı bir...Ciddiye alınız, çünkü bu romanları bütün dünyada milyonlarca kişi okuyor.Türkiye'nin doğru yolda olduğunu bir kere daha anlayınız. Nasıl kuşatıldığımızı da görünüz. Kimi emperyalist not indirir, kimisi dolar kaldırır, kimisi de roman yazar.