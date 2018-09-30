Olmayacağını biz ne zamandır biliyoruz da, önemli olan "ellerim kırılsın bir daha CHP'ye oy verirsem" diye homurdanan CHP seçmeni sayısındaki kayda değer artış...

Çevrenizde CHP'li olarak tanıdıklarınıza şöyle bir sorun, anlarsınız. Altı ay sonra CHP'nin sandıkta yaşayacağı korkunç fiyaskoyu da şimdiden görürsünüz.

Ekibini Abant'ta kampa sokmuş.

Şakşakçıları tarafından ayakta alkışlanmış.

Göl kıyısında da bol bol yürüyüş yapmışlar.

Bu durumda Kılıçdaroğlu'dan insan doğrusu şöyle bir demeç bekliyor: "Çok çalıştık, çok iyi hazırlandık, buradan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz!"

Bu adam insanı çatlatır.

İnanılmaz bir pişkinlik, inanılmaz bir vurdumduymazlık...

Biz, Abant toplantısında, önümüzdeki belediye seçimini "masaya yatıracaklarını" sanmıştık. Yatırmayı severler ya...

Hayır, "yeni yasama dönemi çalışmalarını" değerlendirmişler. Yani, şu beş yılda mecliste ne yapacaklar, nasıl bir politika izleyecekler? ("İzleyecekler de ne olacak sanki?" sorunuzu duyar gibiyim.)

Bu bir "göz boyama" toplantısı olmuş.

"Kuva-yı Milliye ruhuyla aynı hareketi, aynı çabayı göstermek zorundayız" demiş hazret!

Yani Yunan ordusuna mı saldıracaklar?

Tayyip Erdoğan da Vahdettin mi oluyor?

Ne demektir meclis çalışmalarında Kuva-yı Milliye ruhu? AKP grubu düşman mıdır?

Boş konuşuyor ama hoş konuşmuyor, yaptığı en basit, en paspal, en ucuz ve en ayıp demagoji... En çirkin demagoji...

Toplantının geri kalan kısmında da bol bol hükümete çatmış, ekonomik durumu yerden yere vurmuş.

Tamam da, senin oraya topladığın askerlerin bütün bunları "zaten" biliyorlar, aynı şekilde düşünüyorlar, senin orada ne söyleyeceğini de biliyorlar virgülüne kadar, salı günleri grup toplantılarında hep aynı lakırdıları dinliyorlar...

Nefesini kime tüketiyorsun efendi? Az satışlı muhalif gazetelere sayfa dolgusu sağlamaya mı çalışıyorsun?

Bu toplantıdan, CHP'nin yeni yasama döneminde ne yapacağına dair hiçbir şey öğrenemedik. Herşeye red oyu verecekler, onu zaten biliyoruz.

Bütün bunları, en güzel, CHP'li olup da Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyen bir gazeteci özetledi:

"Dokuz seçim kaybetti, şimdi onuncuyu kaybetmeye hazırlanıyor!"