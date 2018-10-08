Belediye seçimine daha beş aydan fazla var ama necip Türk matbuatı henüz hiçbiri açıklanmamış başkan adaylarına olağanüstü bir ilgi gösteriyor.

Eh, soprano Montserrat Caballe'nin ölümüne ilgi gösterecek değil ya.

Fakat ne hikmetse bir kasabanın başkan adayının şu ya da bu kişi olması, öbür kasabanın sakinlerinin hiç umurunda değil. Hangi partiden olduğu da umurunda değil.

Çünkü, adı üstünde, bu bir "yerel" seçimdir ve her il ya da ilçe kendi bacağından asılır.

Ama sonuçta "kelle hesabı" yapılacak ve "şu parti kazandı, bu parti kaybetti" şeklinde abes, yanlış ve yanıltıcı bir ahkâm kesilecektir.

Bendeniz size kimin kazanacağını da şimdiden söyleyeyim:

Kemal Kılıçdaroğlu!

Hazrete sorarsanız belediye seçiminin bir tek kaybedeni olacaktır, o da AKP'dir.

Koltuğunu mart ayından sonra da bırakmayacağına göre de, kazanan kendisidir.

Ama nisan ve mayıs aylarında muhalif basında "bu adamdan nasıl kurtuluruz" şeklinde yeni bir fırtınalar zinciri de bekleyiniz... Şimdilik susan Muharremciler, üçüncü yolcular, fabrika ayarcıları yeniden piyasaya çıkacaklardır.

Ebru Gündeş'in dediği gibi, fırtınalar koparsa kopsun, hazret CHP'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez genel başkanıdır.

İnönü bile devrilmişti, o devrilmez.

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