Kitap fuarında Rahşan Ecevit hiç ilgi görmemiş.

Doğaldır, çünkü kendisi bir "yazar" değildir.

Başkalarının kaleme aldığı "Ecevitli anılar" gibi kitapların başında durup okuyucu beklemek de hazin bir çaresizliktir. (Buna karşılık Michelle Obama bir gölge yazara yazdırıp altına kendi imzasını attığı ve "Hüseyin'le geçen günlerini" anlattığı kitaptan 65 milyon dolar kazanıyor.)

Çok kişi de şaşıracak şimdi "Rahşan Hanım kitap da mı yazarmış" diye…

Vallahi ben de bilmiyordum, Google'a sordum, "Pülümür'de Aşk" diye bir kitabı varmış!

72 sayfa. Rahşan Hanım lafa yekûn tutmuş, "Aydın havası" yapmış.

Sanacaksınız, ama bu bir roman değil, bir oyun.

Pülümürlü hamal Mustafa ile zengin çocuğu devrimci Faruk'un bir karakolda tanışmalarını anlatıyor.

"Türkiye için ne yapmalı, nasıl yapmalı sorusuna cevap aramak" gibi çok iddialı bir de yanı var, "yol gösterici, duygu yüklü" bir metinmiş. "Daha güzel yarınlar için"miş…

Niçin gidip kuyruklar oluşturmuyor, imzalatmıyorsunuz ve size yol gösterilmesini istemiyorsunuz devrimci arkadaşlar?

***

Rahşah Hanım, ne Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ne de Müjdat Gezen'in oyun yerine koyup sahnelemediği bu oyunu kaç yılında yayınlamış, bilmiyorum.

Bu işi 1974 yılında yapsaydı peynir ekmek gibi satardı.

Çünkü taş yerinde ve zamanında ağırdır.

Şimdi geçer akça, "500 sayfalık köşe yazısından" oluşan Atatürk kitaplarıdır.

Türkiye'de her 100 kişiden yalnızca 4'ü kitap okuyor.

Bir Norveçli kitaba yılda yaklaşık 135 dolar harcıyor, bizde bu rakam 25 sent…

Bir Türk günde 6 saat televizyon seyrediyor, 3 saat sanal âlemlerde geziniyor, 1 dakika kitap okuyor.

Kitap, insanımızın "ihtiyaç listesinde" tam 235'inci sırada geliyor.

Fakat Atatürk biyografisi olduğu söylenen 500 sayfa kalınlığında bir köşe yazısı, 1 milyon satışı geçmiş, 1 buçuk milyona doğru gidiyormuş. Hey maşallah.

***

Rahşah Hanım insanlara yol göstermek mi istiyor?

Bir hayır işlesin, şu CHP'lilere Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "nasıl kurtulacaklarını" göstersin.

Fakat rahmetli eşi "CHP'ye acımayın" demişti…

Biz de öyle yapıyoruz zaten!

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İsterse, "bu ülke için ne yapmalı, nasıl yapmalı" sorusunu Tayyip Erdoğan'a oy verenlere de yöneltebilir.

Onlar kendisine ne yapması, nasıl yapması gerektiğini anlatırlar, sandık başında uygulamalı olarak da gösterebilirler.

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* "Ne yapmalı?"… Lenin'in ünlü eseri…