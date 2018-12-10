İşte kendileri söylediler, daha doğrusu itiraf ettiler:

"Siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre küçük değişimler oldu."

Tercüme edelim: "Önemli bir değişim olmadı."

Ak Parti yüzde 42.2 görünüyormuş…

CHP yüzde 23.3…

MHP yüzde 12.4…

İyi Parti yüzde 9.3…

HDP'yi Allah bilir, çünkü ya sormamışlar ya gizliyorlar.

***

Bu anketi Kılıçdaroğlu yaptırmış.

Memur gazetesi de, ille CHP reklamı yapacak ya, yayınlamak zorunda kalmış.

Fakat bu haberden şu sonuç çıkıyor:

Biz havanda su dövüyoruz!

Altı aydır kopardığımız onca yaygaraya rağmen değişen bir şey olmamış.

Onca "öldük bittik batıyoruz" patırtısına rağmen…

Demek ki seçmen, muhalif propagandayı, Amerikan deyimiyle "satın almamış"…

Katılanların ancak yüzde 32'si "belediye seçiminde adaya bakarak oy vereceğini" belirtmiş. Demek ki "bu seçimde adaylar belirleyici olacak" palavrası da köşelerde boğuluyor.

Anketin daha da ilginç bazı sonuçları daha var:

CHP seçmeninin ancak yüzde 27'si partisini "sosyaldemokrat" olarak görüyormuş!

"Özgürlükçü" olduğunu sananlar da yüzde 7…

"Kemalist ya da Atatürkçü" olduğunu düşünenler yüzde 56…

Peki geri kalanlar ne buyuruyorlar?

Bu partinin neredeyse yarısı bu partinin Atatürkçü olduğunu düşünmüyor, peki neci olduğunu düşünüyor?

Sosyaldemokrasi Atatürkçülüğe uymuyor mu yoksa?

56 artı 27 artı 7, eder 90… Yüzde 10 uzaylı mıdır?

***

Bu ankete hiç gerek yoktu çünkü Kılıçdaroğlu bu sonucu biliyor, görüyor.

Hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini de biliyor, belediye seçiminde tablonun değişmeyeceğini de.

Öyleyse ne yapıyor? "Vaziyeti idare" ediyor.

Olan da zavallı emeklilere oluyor.

Hayal kırıklığına uğramaktan ve üzülmekten bıkmadılar, tam tersine bundan "mazoşist" bir zevk almaya başladılar.

Şimdi de "mart sonunda Kılıçdaroğlu gene madara olsa da biz de ağız dolusu bağırıp çağırsak" diye bekleşenler var.

Acınması gereken CHP değil muhalif basındır.

Her türlü yaygaraya rağmen satışları başaşağı gidiyor.

Bir ara denedikleri "Meralcilik" de onları kurtaramadı, gülünç olduklarıyla kaldılar.

Belki Acun ile Şeyma kurtarır, o tarafa yaslansınlar.