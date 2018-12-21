Emekli memur gazetesi, CHP'nin İstanbul adayı "imamın oğlunu" allayıp pullamaya, parlatmaya koyuldu bile.

Fakat bunu "esasen Kemalist" olan müşterilerine nasıl yutturacaklar?

Öyle ya, Kılıçdaroğlu tarafından "sağdan da oy alsın" diye yumurtlanmış bir aday, bürokratlardan oy alır mı?

Ya solculardan?

Hani soyadı "Kemaloğlu" olsa tamam da…

Çok hazin bir açmaza düştüklerini daha şimdi şimdi farkediyorlar. Partisi de, basını da.

Bu adamın bir "Kılıçdaroğlu fabrikasyonu" olduğunu, tabanda tanınmadığını ve pek de istenmediğini kabul ediyorlar. Bu tür adayları örgüt de istemiyor, taban da, seçmen de. İsteyen, Kemal Bey'in çevresine çöreklenmiş bir "siyasi çete"…

Kemal Bey'in "koltuğunu ortaya koyduğunu" düşünüyorlar.

İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanamazsa Kemal Bey'in koltuğunda kalması mümkün değilmiş. "Siyaseten sonu" olurmuş.

Fakat öte yandan Kemal Bey'den "kurtulmak" da istiyorlar.

Muharrem İnce'den artık bir hayır gelmeyeceğine göre, bunun tek yolu CHP'nin hem İstanbul'da hem Ankara'da kaybetmesi!

Biz öyle olacağını pek sanmıyoruz: CHP her iki ilde de kaybeder ama Kemal Bey bir yolunu bulur, gene koltuğunu bırakmaz. Nasıl olsa "kaybedince de kazanan" bir pişkindir.

Ama onların mantığına göre, "Kemal Bey gitsin" diyenlerin bu seçimde asla CHP'ye oy vermemeleri gerekiyor.

Bir yandan da Kemal Bey'in adaylarını parlatmak zorundalar…

Hem oyunu CHP'ye ver hem de verme…

Bu ne yaman çelişki anne?

***

Hani Kemal Bey gider de, CHP'nin başına doğru düzgün bir adam gelirse…

Şöyle Kağıthane'nin yolunu bilen, Türk büyüklerini tanıyan, İstiklal Marşı'nı düzgün söyleyebilen, kültürlü, hayatında İnce Memed'den başka kitaplar da okumuş bir adam…

Yalan konuşmayan, sabah ak dediğine akşam kara demeyen…

O zaman ne yapacağız? Kiminle kafa bulacağız?

Ne güzel ana muhalefet liderimizdin sen Fahriye Abla, pardon, Kemal Bey deyip üzüleceğiz.

Gitme Kemal Bey, bizi bırakma.

Sen gidersen, CHP de gene kazanamayınca, bu sefer bahane bulmakta çok zorlanacaklar.

Çünkü "kısa bacaklı kıllı ayılara" küfür etmek de yol değil, bir oturuşta bilmemkaç porsiyon domuz yemek de.

CHP'ye her seçimde bir "günah keçisi" gerekiyor. "Cahil halka eğitim şart" gibi yaveler de artık sökmüyor. Senden iyisini bulamazlar.

Yenil de yenil, yenil de yenil, hep kazan.

Gözlerimizde bir renk, kulaklarımızda bir ses ve içimizde bir nefes olarak kal Kemal Bey…

Birincisinde sesimi çıkarmadım ama gene bana hakaret edersen de verirsin birkaç bin lira hafiflersin, nasıl olsa alıştın…